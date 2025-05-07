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7 мая, 20:17

«Мы не будем больше просить»: Польша неожиданно сменила тон по отношению к Германии

Туск: Польша больше не будет требовать от Германии выплаты репараций

Дональд Туск. Обложка © Flickr / Kancelaria Premiera    

Дональд Туск. Обложка © Flickr / Kancelaria Premiera    

Польское правительство больше не намерено добиваться от Германии компенсации за ущерб, нанесённый в годы нацистской оккупации. Об этом заявил премьер-министр Дональд Туск на совместной пресс-конференции с новым канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, прошедшей в Варшаве.

«Мы не будем больше об этом просить», — подчеркнул Туск, добавив, что нынешние приоритеты двустороннего сотрудничества смещаются в сторону обеспечения общей безопасности.

По его словам, вопрос репараций можно будет обсудить в будущем, если на то будет политическая воля с обеих сторон. Напомним, в сентябре 2022 года власти Польши, представлявшие партию «Право и справедливость», обнародовали трёхтомный доклад о материальных потерях страны в годы Второй мировой войны. Согласно подсчётам, сумма ущерба составила около 6,2 триллиона злотых (порядка $1,5 трлн). На основе этих данных тогдашний глава МИД Збигнев Рау направил в Берлин официальную ноту с требованием выплат.

Однако Германия неоднократно подчёркивала, что вопрос репараций был окончательно закрыт ещё в 1953 году, когда Польша официально отказалась от финансовых претензий. Новый польский кабинет министров после смены власти предложил «найти креативный подход» к решению этого исторического вопроса — без конкретных финансовых обязательств со стороны Берлина.

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Ранее кандидат в президенты Польши и депутат Европарламента Гжегож Браун сорвал и растоптал флаг Европейского союза в здании министерства промышленности в Катовице. Инцидент произошёл во время визита политика в учреждение, где обсуждался вопрос о закрытии польской горнодобывающей отрасли.

Андрей Васильев
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