«Мы не будем больше просить»: Польша неожиданно сменила тон по отношению к Германии

Польское правительство больше не намерено добиваться от Германии компенсации за ущерб, нанесённый в годы нацистской оккупации. Об этом заявил премьер-министр Дональд Туск на совместной пресс-конференции с новым канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, прошедшей в Варшаве.

«Мы не будем больше об этом просить», — подчеркнул Туск, добавив, что нынешние приоритеты двустороннего сотрудничества смещаются в сторону обеспечения общей безопасности.

По его словам, вопрос репараций можно будет обсудить в будущем, если на то будет политическая воля с обеих сторон. Напомним, в сентябре 2022 года власти Польши, представлявшие партию «Право и справедливость», обнародовали трёхтомный доклад о материальных потерях страны в годы Второй мировой войны. Согласно подсчётам, сумма ущерба составила около 6,2 триллиона злотых (порядка $1,5 трлн). На основе этих данных тогдашний глава МИД Збигнев Рау направил в Берлин официальную ноту с требованием выплат.

Однако Германия неоднократно подчёркивала, что вопрос репараций был окончательно закрыт ещё в 1953 году, когда Польша официально отказалась от финансовых претензий. Новый польский кабинет министров после смены власти предложил «найти креативный подход» к решению этого исторического вопроса — без конкретных финансовых обязательств со стороны Берлина.