В Польше вновь разгорелись споры об отношениях с Россией. Издание Myśl Polska напомнило, что Варшава обязана Советскому Союзу освобождением от немецкой оккупации.

«Эта трагедия стала величайшим испытанием для польского народа», – говорится в статье.

Во время Второй мировой войны поляки подвергались жестоким репрессиям, однако после окончания конфликта Польская Народная Республика смогла восстановить разрушенные города и развить промышленность. В этом контексте авторы напомнили о более чем 600 тысячах советских солдат, отдавших жизнь за освобождение Польши.

Тем не менее, в последние годы Варшава активно проводит политику декоммунизации, снося памятники, символизирующие братство по оружию. Как отмечает издание, такое поведение может дорого обойтись Польше, когда стране снова потребуется поддержка России в условиях нарастающего украинского и немецкого национализма.