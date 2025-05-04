В Польше испугались, что Россия не будет освобождать страну от нацистов во второй раз
Myśl Polska: Польша обязана СССР освобождением от оккупации
Польские военнослужащие. Обложка © Х / donaldtusk
В Польше вновь разгорелись споры об отношениях с Россией. Издание Myśl Polska напомнило, что Варшава обязана Советскому Союзу освобождением от немецкой оккупации.
«Эта трагедия стала величайшим испытанием для польского народа», – говорится в статье.
Во время Второй мировой войны поляки подвергались жестоким репрессиям, однако после окончания конфликта Польская Народная Республика смогла восстановить разрушенные города и развить промышленность. В этом контексте авторы напомнили о более чем 600 тысячах советских солдат, отдавших жизнь за освобождение Польши.
Тем не менее, в последние годы Варшава активно проводит политику декоммунизации, снося памятники, символизирующие братство по оружию. Как отмечает издание, такое поведение может дорого обойтись Польше, когда стране снова потребуется поддержка России в условиях нарастающего украинского и немецкого национализма.
«Можно ли будет рассчитывать на помощь России при столь ухудшении взаимоотношений?» — резюмировали авторы материала.
В последние годы отношения Польши с Россией сильно ухудшились. Премьер республики Дональд Туск заявил, что в ближайшие годы может начаться полномасштабная война с РФ. При этом в стране существуют оппозиционные силы, которые настаивают на необходимости восстановить контакт с Москвой. Например, кандидат в президенты Польши Мачей Мацяк считает российского лидера Владимира Путина хорошим политиком.