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4 мая, 02:55

В Польше испугались, что Россия не будет освобождать страну от нацистов во второй раз

Myśl Polska: Польша обязана СССР освобождением от оккупации

Польские военнослужащие. Обложка © Х / donaldtusk

Польские военнослужащие. Обложка © Х / donaldtusk

В Польше вновь разгорелись споры об отношениях с Россией. Издание Myśl Polska напомнило, что Варшава обязана Советскому Союзу освобождением от немецкой оккупации.

«Эта трагедия стала величайшим испытанием для польского народа», – говорится в статье.

Во время Второй мировой войны поляки подвергались жестоким репрессиям, однако после окончания конфликта Польская Народная Республика смогла восстановить разрушенные города и развить промышленность. В этом контексте авторы напомнили о более чем 600 тысячах советских солдат, отдавших жизнь за освобождение Польши.

Тем не менее, в последние годы Варшава активно проводит политику декоммунизации, снося памятники, символизирующие братство по оружию. Как отмечает издание, такое поведение может дорого обойтись Польше, когда стране снова потребуется поддержка России в условиях нарастающего украинского и немецкого национализма.

«Можно ли будет рассчитывать на помощь России при столь ухудшении взаимоотношений?» — резюмировали авторы материала.

«Это Польша!» Поляки начали под аплодисменты срывать украинские флаги
«Это Польша!» Поляки начали под аплодисменты срывать украинские флаги

В последние годы отношения Польши с Россией сильно ухудшились. Премьер республики Дональд Туск заявил, что в ближайшие годы может начаться полномасштабная война с РФ. При этом в стране существуют оппозиционные силы, которые настаивают на необходимости восстановить контакт с Москвой. Например, кандидат в президенты Польши Мачей Мацяк считает российского лидера Владимира Путина хорошим политиком.

Юния Ларсон
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