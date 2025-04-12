Премьер Польши озвучил сроки возможной войны с Россией

Варшава выражает опасения, что потенциальные мирные переговоры между Москвой и Вашингтоном могут негативно сказаться на безопасности Польши, включая возможность территориальных уступок со стороны Украины. Об этом сообщает американская исследовательская организация Jamestown*. Польское руководство рассматривает это как угрозу, полагая, что снятие санкций может позволить России восстановить свой военный потенциал и направить его против Польши.

На фоне этих опасений премьер-министр Дональд Туск анонсировал значительное усиление обороноспособности Польши. Он отметил, что разведданные союзников якобы указывают на планы Москвы по наращиванию военной активности, в связи с чем «в ближайшие три-четыре года» может произойти противостояние с РФ. Варшава планирует увеличить численность своей армии до полумиллиона человек, в том числе за счёт программы добровольной военной подготовки для взрослых мужчин и женщин. В настоящее время Польша занимает третье место по численности армии в НАТО, уступая США и Турции, но стремится выйти на второе.

Кроме того, Польша увеличивает свои военные расходы. В 2023 году они составили 3,9% от ВВП — самый высокий показатель среди стран НАТО, а в 2024 году прогнозируется рост до 4,12% от ВВП.

Ранее сообщалось, что Польша планирует подготовить своих граждан к потенциальным последствиям войны с Россией, включая обучение в сферах кибербезопасности и медицины, а также расширение школьной программы. Главная цель всех этих мероприятий заключается в увеличении численности и качества армии.