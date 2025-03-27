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27 марта, 10:49

Польша подключит гражданских к подготовке войны с Россией

Начальник Генштаба Польши Кукула рассказал о подготовке населения к войне с РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ FotoDax

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ FotoDax

Польша планирует подготовить своих граждан к потенциальным последствиям войны с Россией, включая обучение в сферах кибербезопасности и медицины, а также расширение школьной программы. Об этом сообщил начальник Генштаба Польши Веслав Кукула в интервью европейской версии Politico.

Кукула уточнил, что главная цель программы заключается в увеличении численности и качества армии.

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«Сейчас в армии много резервистов, но их средний возраст составляет около 45 лет. Если конфликт и давление на Польшу продолжатся, хорошо подготовленные резервисты будут необходимы для совместных действий с профессиональными военнослужащими и силами территориальной обороны», — подчеркнул он.

Вторая цель программы, по словам военачальника, даже более значима — Варшава хочет подготовить общество к последствиям кризиса, даже если не все будут проходить военную подготовку. Так, полякам будут переданы навыки, которые окажутся полезными как в военное, так и в мирное время, такие как основы кибербезопасности и медицинская подготовка.

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«Эти навыки могут быть востребованы на рынке труда», — отметил он, добавив, что власти рассматривают возможность введения компенсаций или налоговых льгот для участников программы и их работодателей.

Ранее сообщалось, что генералы польской армии очень хотели бы вступить в конфликт с Россией, но масштабный кризис в ВС республики не позволяет им этого сделать.

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Марина Фещенко
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