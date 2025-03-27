Польша подключит гражданских к подготовке войны с Россией

Польша планирует подготовить своих граждан к потенциальным последствиям войны с Россией, включая обучение в сферах кибербезопасности и медицины, а также расширение школьной программы. Об этом сообщил начальник Генштаба Польши Веслав Кукула в интервью европейской версии Politico.

Кукула уточнил, что главная цель программы заключается в увеличении численности и качества армии.

«Сейчас в армии много резервистов, но их средний возраст составляет около 45 лет. Если конфликт и давление на Польшу продолжатся, хорошо подготовленные резервисты будут необходимы для совместных действий с профессиональными военнослужащими и силами территориальной обороны», — подчеркнул он.

Вторая цель программы, по словам военачальника, даже более значима — Варшава хочет подготовить общество к последствиям кризиса, даже если не все будут проходить военную подготовку. Так, полякам будут переданы навыки, которые окажутся полезными как в военное, так и в мирное время, такие как основы кибербезопасности и медицинская подготовка.