Польша подключит гражданских к подготовке войны с Россией
Начальник Генштаба Польши Кукула рассказал о подготовке населения к войне с РФ
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Польша планирует подготовить своих граждан к потенциальным последствиям войны с Россией, включая обучение в сферах кибербезопасности и медицины, а также расширение школьной программы. Об этом сообщил начальник Генштаба Польши Веслав Кукула в интервью европейской версии Politico.
Кукула уточнил, что главная цель программы заключается в увеличении численности и качества армии.
«Сейчас в армии много резервистов, но их средний возраст составляет около 45 лет. Если конфликт и давление на Польшу продолжатся, хорошо подготовленные резервисты будут необходимы для совместных действий с профессиональными военнослужащими и силами территориальной обороны», — подчеркнул он.
Вторая цель программы, по словам военачальника, даже более значима — Варшава хочет подготовить общество к последствиям кризиса, даже если не все будут проходить военную подготовку. Так, полякам будут переданы навыки, которые окажутся полезными как в военное, так и в мирное время, такие как основы кибербезопасности и медицинская подготовка.
«Эти навыки могут быть востребованы на рынке труда», — отметил он, добавив, что власти рассматривают возможность введения компенсаций или налоговых льгот для участников программы и их работодателей.
Ранее сообщалось, что генералы польской армии очень хотели бы вступить в конфликт с Россией, но масштабный кризис в ВС республики не позволяет им этого сделать.