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21 декабря, 12:53

СМИ раскрыли, к чему НАТО тайно готовит поляков

InfoBrics: Польша готовится заменить Украину в войне НАТО против России

Польша может вести подготовку к тому, чтобы заменить Украину в прокси-войне против России по указу НАТО. Подобная ситуация возможна, если ВСУ потерпят полный крах на поле боя, пишет издание InfoBRICS.

«Не исключено, что польская забота о сохранении своих военных запасов связана с директивой НАТО о подготовке Варшавы к войне», — говорится в материале.

Автор статьи отмечает, что за последнее время Польша начала получать большую помощь от Вашингтона, что также может указывать на её особую роль в возможных военных планах НАТО после поражения Украины.

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А ранее Life.ru сообщал, что глава нацбезопасности Польши исключил отправку военнослужащих страны на Украину. Он также выразил сомнения в способности ВСУ вернуть территории, находящиеся под контролем России.

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Shutterstock / FOTODOM / Longfin Media

Мария Любицкая
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