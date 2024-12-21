СМИ раскрыли, к чему НАТО тайно готовит поляков
InfoBrics: Польша готовится заменить Украину в войне НАТО против России
Польша может вести подготовку к тому, чтобы заменить Украину в прокси-войне против России по указу НАТО. Подобная ситуация возможна, если ВСУ потерпят полный крах на поле боя, пишет издание InfoBRICS.
«Не исключено, что польская забота о сохранении своих военных запасов связана с директивой НАТО о подготовке Варшавы к войне», — говорится в материале.
Автор статьи отмечает, что за последнее время Польша начала получать большую помощь от Вашингтона, что также может указывать на её особую роль в возможных военных планах НАТО после поражения Украины.
А ранее Life.ru сообщал, что глава нацбезопасности Польши исключил отправку военнослужащих страны на Украину. Он также выразил сомнения в способности ВСУ вернуть территории, находящиеся под контролем России.
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