Польша может вести подготовку к тому, чтобы заменить Украину в прокси-войне против России по указу НАТО. Подобная ситуация возможна, если ВСУ потерпят полный крах на поле боя, пишет издание InfoBRICS.

«Не исключено, что польская забота о сохранении своих военных запасов связана с директивой НАТО о подготовке Варшавы к войне», — говорится в материале.

Автор статьи отмечает, что за последнее время Польша начала получать большую помощь от Вашингтона, что также может указывать на её особую роль в возможных военных планах НАТО после поражения Украины.