«Это Польша!» Поляки начали под аплодисменты срывать украинские флаги

В польском городе Бяла-Подляска помощник Гжегожа Брауна, кандидата в президенты и депутата Европарламента, снял украинский флаг со здания мэрии во время митинга. Действия мужчины сопровождались аплодисментами и выкриками «Это Польша!». Браун взял на себя ответственность за произошедшее, после того как флаг был ему передан.

Срыв флага Украины со здания мэрии в польском городе. Видео © X / MarcinRola89

«Я беру всех вас в свидетели, что господин Кацпер, как мой помощник, назначенный для выполнения обязанностей польского депутата Европейского парламента, по моей просьбе и по моему четкому указанию, сделал то, что сделал», — заявил Браун.

Как сообщает портал Do Rzeczy, полиция начала расследование произошедшего. Местные власти квалифицировали случившееся как «нападение на административное здание» и выразили своё осуждение.

Украинские дипломаты не оставили без внимания инцидент со срывом флага. Посол Василий Боднар резко осудил произошедшее, назвав это провокацией, направленной на подрыв польско-украинской дружбы.