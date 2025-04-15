«Больше не будет наивной»: Польша решила заработать на помощи Киеву
Туск: Польша намерена восстанавливать Украину, опираясь на свои интересы
Польские власти выразили намерение поддержать Украину в восстановлении после военных действий, однако планируют делать это с учётом своих экономических интересов. Об этом сообщил премьер-министр Дональд Туск на Форуме новых технологий в Варшаве.
«Польские компании, польское государство — мы будем на этом зарабатывать. Мы будем помогать. Польша — символ солидарности, но больше не наивной. Не будет так, что Польша проявляет солидарность, а другие зарабатывают, например, на восстановлении Украины. Мы будем солидарны и будем на этом зарабатывать. Мы будем жёстко отстаивать наши интересы и интересы польских компаний», — заявил Туск.
Он подчеркнул, что терминал в польском Славкуве станет центральным узлом для логистики и транспортировки в процессе восстановления Украины после войны.
Ранее сообщалось, что Польша собирается подготовить своих граждан к возможным последствиям конфликта с Россией, включая обучение в областях кибербезопасности и медицины, а также обновление школьной программы. Основная цель этих инициатив — улучшение численного состава и качества вооруженных сил.
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