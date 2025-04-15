Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 апреля, 11:31

«Больше не будет наивной»: Польша решила заработать на помощи Киеву

Туск: Польша намерена восстанавливать Украину, опираясь на свои интересы

Польские власти выразили намерение поддержать Украину в восстановлении после военных действий, однако планируют делать это с учётом своих экономических интересов. Об этом сообщил премьер-министр Дональд Туск на Форуме новых технологий в Варшаве.

«Польские компании, польское государство — мы будем на этом зарабатывать. Мы будем помогать. Польша — символ солидарности, но больше не наивной. Не будет так, что Польша проявляет солидарность, а другие зарабатывают, например, на восстановлении Украины. Мы будем солидарны и будем на этом зарабатывать. Мы будем жёстко отстаивать наши интересы и интересы польских компаний», — заявил Туск.

Он подчеркнул, что терминал в польском Славкуве станет центральным узлом для логистики и транспортировки в процессе восстановления Украины после войны.

В Киеве заявили о получении партии терминалов Starlink от Польши
В Киеве заявили о получении партии терминалов Starlink от Польши

Ранее сообщалось, что Польша собирается подготовить своих граждан к возможным последствиям конфликта с Россией, включая обучение в областях кибербезопасности и медицины, а также обновление школьной программы. Основная цель этих инициатив — улучшение численного состава и качества вооруженных сил.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / brewczynskinatanael

Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • Польша
  • Дональд Туск
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar