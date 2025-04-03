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3 апреля, 19:58

В Киеве заявили о получении партии терминалов Starlink от Польши

Министр Фёдоров: Польша передала Украине пять тысяч терминалов Starlink

Украинский вице-премьер, а также министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров сообщил, что Польша передала Киеву пять тысяч терминалов Starlink. Эту информацию он опубликовал в своих социальных сетях.

«Ещё 5 тысяч терминалов Starlink получили от Польши… Всего Украина получила более 50 тысяч терминалов Starlink, из них больше всего — 29 500 — от Польши», — написал Фёдоров.

«Идёт большой торг». Что будет, когда Маск отключит Starlink над Украиной
«Идёт большой торг». Что будет, когда Маск отключит Starlink над Украиной

Ранее американский миллиардер Илон Маск отметил, что украинский фронт зависит от системы Starlink, и в случае её отключения, он может рухнуть. Бизнесмен также выразил мнение, что Владимир Зеленский отправляет солдат ВСУ на рискованные задания, не принимая во внимание потери, и это становится неприемлемым.

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Пресс-служба Зеленского

Александра Мышляева
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