В Киеве заявили о получении партии терминалов Starlink от Польши
Министр Фёдоров: Польша передала Украине пять тысяч терминалов Starlink
Украинский вице-премьер, а также министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров сообщил, что Польша передала Киеву пять тысяч терминалов Starlink. Эту информацию он опубликовал в своих социальных сетях.
«Ещё 5 тысяч терминалов Starlink получили от Польши… Всего Украина получила более 50 тысяч терминалов Starlink, из них больше всего — 29 500 — от Польши», — написал Фёдоров.
Ранее американский миллиардер Илон Маск отметил, что украинский фронт зависит от системы Starlink, и в случае её отключения, он может рухнуть. Бизнесмен также выразил мнение, что Владимир Зеленский отправляет солдат ВСУ на рискованные задания, не принимая во внимание потери, и это становится неприемлемым.
Пресс-служба Зеленского