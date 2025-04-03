В Киеве заявили о получении партии терминалов Starlink от Польши

Украинский вице-премьер, а также министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров сообщил, что Польша передала Киеву пять тысяч терминалов Starlink. Эту информацию он опубликовал в своих социальных сетях.

«Ещё 5 тысяч терминалов Starlink получили от Польши… Всего Украина получила более 50 тысяч терминалов Starlink, из них больше всего — 29 500 — от Польши», — написал Фёдоров.