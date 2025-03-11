«Идёт большой торг». Что будет, когда Маск отключит Starlink над Украиной Известный популяризатор космонавтики, писатель Дмитрий Конаныхин объяснил Life.ru, в чём преимущество спутников Маска для Украины, что будет в случае их полного отключения и чем Запад может их заменить. 10 марта, 21:27 Терминал Starlink в зоне СВО. Обложка © Getty Images / Scott Peterson

Отключение спутниковой системы Starlink над зоной СВО может подорвать моральный дух в рядах Вооружённых сил Украины, заявил Life.ru известный эксперт в сфере космонавтики, в прошлом инженер-конструктор космических систем, писатель Дмитрий Конаныхин.

Ранее глава SpaceX Илон Маск заявил, что система Starlink принципиально важна для украинской армии и «весь фронт рухнет, если я её отключу». По мнению Дмитрия Конаныхина, мгновенного «развала фронта» ВСУ в случае лишения их этих спутников не последует, но ведение боевых действий технически усложнится и к тому же понизится так называемая психологическая устойчивость бойцов.

— Когда украинцы знают, что «весь мир с нами, все нас поддерживают», для них это имеет большое значение. А когда они понимают, что их кинули, использовали и поимели, устойчивость бойцов снижается, — объяснил эксперт.

Несколько доставленных в Киев комплектов Starlink. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alex Konon

Он напомнил, что Украине пришлось принять предложение использовать Starlink после того, как накануне начала специальной военной операции внезапно вышла из строя система Intelsat, на которую тогда полагалось украинское руководство. Как разъяснил эксперт, у Украины была возможность выбрать другие спутники вместо предложенных Маском, но Starlink сочли более надёжным вариантом.

— Чтобы гарантированно обеспечить управление войсками, была выбрана на тот момент самая передовая технология, которая была в большей степени устойчива к подобным повреждениям спутников. Она очень многочисленна, и там коды шифрования самые новые и так далее, — рассказал Дмитрий Конаныхин.

Тем не менее специалист по космическим системам полагает, что у системы Starlink для Украины есть некоторые альтернативы. По словам эксперта, Запад сейчас испытывает возможности наведения с помощью французских спутников, а в теории можно было бы заменить спутники Маска европейской системой OneWeb. Впрочем, наверняка возникнет трудность с интеграцией этой системы с наземными терминалами Starlink, подозревает эксперт.

Спутник Starlink в представлении художника. Фото © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

— Другое дело, что Украина в своё время — как самая высокоразвитая часть Советского Союза — была наполнена радиотехническими конструкторскими бюро и заводами, которые вполне способны производить системы связи, которые могли бы общаться со спутниками английскими, французскими, — говорит Дмитрий Конаныхин.

Отметим, что вскоре после своего заявления о зависимости Украины от Starlink Илон Маск успокоил Запад: заверил, что, несмотря на несогласие с политикой Украины, компания Starlink не намерена отключать свои терминалы для этой страны. Миллиардер действительно вряд ли это сделает, считает Дмитрий Конаныхин: в этих спутниках слишком заинтересовано Правительство США.

— Это военный интернет, и его просто так взять и выключить для американцев означает самих себя лишить одного из козырей на возможных переговорах. Зачем? Американцы никогда не делают жестов доброй воли. Они их всегда приберегают для торга. А сейчас идёт большой торг, большой переговорный процесс между Россией и американцами, и американцы никогда себя козырей не лишают, — подчеркнул писатель.

Он также выразил убеждение, что система спутниковых «созвездий» создавалась на средства от Пентагона — и поэтому только американское руководство может принять решение о том, будет у украинцев Starlink или нет.

Авторы Адель Романенкова