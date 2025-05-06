Кандидат в президенты Польши вытер ноги о флаг Евросоюза

Кандидат в президенты Польши и депутат Европарламента Гжегож Браун сорвал и растоптал флаг Европейского союза в здании министерства промышленности в Катовице. Об этом сообщает телеканал Polsat.

Инцидент произошёл во время визита политика в учреждение, где обсуждался вопрос о закрытии польской горнодобывающей отрасли.

«Это Польша, а не Брюссель! Мы не потерпим символов враждебных нам структур», — заявил Браун сотрудникам, ставшим свидетелями произошедшего.