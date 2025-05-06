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6 мая, 13:30

Кандидат в президенты Польши вытер ноги о флаг Евросоюза

Polsat: Кандидат в президенты Польши Гжегож Браун растоптал флаг Евросоюза

Обложка © ТАСС / ЕРА

Обложка © ТАСС / ЕРА

Кандидат в президенты Польши и депутат Европарламента Гжегож Браун сорвал и растоптал флаг Европейского союза в здании министерства промышленности в Катовице. Об этом сообщает телеканал Polsat.

Видео © X/ Grzegorz Braun

Инцидент произошёл во время визита политика в учреждение, где обсуждался вопрос о закрытии польской горнодобывающей отрасли.

«Это Польша, а не Брюссель! Мы не потерпим символов враждебных нам структур», — заявил Браун сотрудникам, ставшим свидетелями произошедшего.

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Ранее Европарламент проголосовал за снятие с него депутатской неприкосновенности. Поводом стало его поступок в декабре прошлого года, когда он с помощью огнетушителя затушил менору — семисвечник, установленный в здании парламента и являющийся важным символом иудаизма. А не так давно Гжегож Браун устроил беспорядки на ЛГБТ*-выставке в Ополе. Вооружившись баллончиком с чёрной краской, он оставил на плакатах провокационную надпись: «Остановите пропаганду извращений!».

* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

Марина Фещенко
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