Кандидат в президенты Польши вытер ноги о флаг Евросоюза
Polsat: Кандидат в президенты Польши Гжегож Браун растоптал флаг Евросоюза
Обложка © ТАСС / ЕРА
Кандидат в президенты Польши и депутат Европарламента Гжегож Браун сорвал и растоптал флаг Европейского союза в здании министерства промышленности в Катовице. Об этом сообщает телеканал Polsat.
Видео © X/ Grzegorz Braun
Инцидент произошёл во время визита политика в учреждение, где обсуждался вопрос о закрытии польской горнодобывающей отрасли.
«Это Польша, а не Брюссель! Мы не потерпим символов враждебных нам структур», — заявил Браун сотрудникам, ставшим свидетелями произошедшего.
Ранее Европарламент проголосовал за снятие с него депутатской неприкосновенности. Поводом стало его поступок в декабре прошлого года, когда он с помощью огнетушителя затушил менору — семисвечник, установленный в здании парламента и являющийся важным символом иудаизма. А не так давно Гжегож Браун устроил беспорядки на ЛГБТ*-выставке в Ополе. Вооружившись баллончиком с чёрной краской, он оставил на плакатах провокационную надпись: «Остановите пропаганду извращений!».
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.