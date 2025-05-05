Список стран Европы, представителей которых Владимир Зеленский пригласил в Киев на 9 Мая, почти полностью совпадает с гитлеровской коалицией, воевавшей против Советского союза в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба СВР России.

«Круг европейских стран, приглашённых в Киев, почти полностью соответствует конфигурации гитлеровской коалиции, воевавшей против СССР в рядах нацистского вермахта и подразделений СС», — говорится в заявлении.