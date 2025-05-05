Совпадение? Список приглашённых в Киев на 9 Мая стран ЕС напоминает коалицию Гитлера
СВР: В Киев на 9 Мая пригласили практически точный аналог гитлеровской коалиции
Киев. Обложка © Wikipedia / Tiia Monto
Список стран Европы, представителей которых Владимир Зеленский пригласил в Киев на 9 Мая, почти полностью совпадает с гитлеровской коалицией, воевавшей против Советского союза в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба СВР России.
«Круг европейских стран, приглашённых в Киев, почти полностью соответствует конфигурации гитлеровской коалиции, воевавшей против СССР в рядах нацистского вермахта и подразделений СС», — говорится в заявлении.
Речь идёт о Германии, Финляндии, Норвегии, Испании, Голландии, Латвии, Бельгии, Дании, Эстонии, Хорватии, Албании, Румынии и Италии. Последние два государства были основными союзниками Третьего рейха, а национальные батальоны из остальных стран воевали на стороне верхмата и совершали военные преступления против мирного населения в СССР и странах Европы.
Напомним, Владимир Зеленский в пику Москве решил устроить собственное празднование 9 Мая в Киеве, куда пригласил европейских политиков и дипломатов. PR-ход оказался неудачным — даже ближайшие из партнёров Украины в ЕС — глава Франции Эмманюэль Макрон, премьер Британии Кир Стармер и будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц — отказались ехать в столицу Незалежной.