Европа и Киев пытаются омрачить празднование 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.

В пресс-бюро СВР отметили цинизм европейских стран, который усугубляется намерениями ряда лидеров принять приглашение Владимира Зеленского и прибыть в Киев на «альтернативное» торжество в пику празднованию 9 Мая в Москве.