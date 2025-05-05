СВР: Европа и Киев пытаются омрачить празднование 80-летнего юбилея Победы
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Европа и Киев пытаются омрачить празднование 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.
В пресс-бюро СВР отметили цинизм европейских стран, который усугубляется намерениями ряда лидеров принять приглашение Владимира Зеленского и прибыть в Киев на «альтернативное» торжество в пику празднованию 9 Мая в Москве.
Также циничными в СВР сочли и предостережения главы европейской дипломатии Каи Каллас в адрес тех лидеров, которые решили приехать в Россию на День Победы.
Напомним, на днях Владимир Зеленский отказался от предложенного российским президентом Владимиром Путиным трёхдневного перемирия на время празднования 80-летия Великой Победы и зачем-то начал угрожать лидерам стран, которые посетят торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Москве. Угрозы поступали и от главы евродипломатии Каи Каллас, которая предупредила о «последствиях» для стран, чьи делегации отправятся в Москву на Парад Победы 9 Мая 2025 года.