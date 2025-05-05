«Вот это была сила...» Читатели Life.ru перечислили любимые фильмы про войну в преддверии 9 Мая

В преддверии Дня Победы редакция Life.ru попросила наших читателей назвать их любимый фильм про войну. Самой популярной оказалась ставшая классикой картина «Офицеры» 1971 года, высокие позиции заняли и другие известные всем фильмы советской эпохи.

Читатели Life.ru поделились любимыми фильмами о войне. Скриншот © Life.ru

Читатели Life.ru поделились любимыми фильмами о войне. Скриншот © Life.ru

В топ популярных вариантов также попали фильмы «Они сражались за Родину» 1975 года, «В бой идут одни старики» (1974), «Отец солдата» (1965), «А зори здесь тихие» (1972), «Я — русский солдат» (1995) и «Судьба человека» (1959). Несколько раз упоминались картины «Два бойца» (1943), «Битва за Москву» (1985), «В августе 44-го» (2001), «Летят журавли» (1957), «17 мгновений весны» (1973), «Баллада о солдате» (1959), «Штрафбат» (2004), «Освобождение» (1968–1972).

Читатели Life.ru поделились любимыми фильмами о войне. Скриншот © Life.ru

Также наши читатели вспомнили картины «Я родом из детства» (1966), «Это было в разведке» (1968), «Аты-баты, шли солдаты...» (1977), «Щит и меч» (1968), «Служили два товарища» (1968), «На всю оставшуюся жизнь» (1975), «Батальоны просят огня» (1985), «Звезда» (2002), «Битва за Севастополь» (2015), «Иди и смотри» (1985), «Горячий снег» (1972), «Завтра была война» (1987), «Помни имя своё» (1974), «Четыре танкиста и собака» (1966), «Разведчицы» (2013), «На войне как на войне» (1969), «Любовь земная» (1975), «Судьба» (1977).

Читатели Life.ru поделились любимыми фильмами о войне. Скриншот © Life.ru

В список попали и зарубежные ленты. В частности, упоминались фильмы «Наши матери, наши отцы» (2013), «Жизнь прекрасна» (1997), «Спасти рядового Райана» (1998), «Список Шиндлера» (1993), «Пианист» (2002).

Читатели Life.ru поделились любимыми фильмами о войне. Скриншот © Life.ru

Читатели Life.ru поделились любимыми фильмами о войне. Скриншот © Life.ru

Читатели Life.ru поделились любимыми фильмами о войне. Скриншот © Life.ru

Читатели Life.ru поделились любимыми фильмами о войне. Скриншот © Life.ru

Читатели Life.ru поделились любимыми фильмами о войне. Скриншот © Life.ru

Читатели Life.ru поделились любимыми фильмами о войне. Скриншот © Life.ru

Читатели Life.ru поделились любимыми фильмами о войне. Скриншот © Life.ru

Читатели Life.ru поделились любимыми фильмами о войне. Скриншот © Life.ru

Читатели Life.ru поделились любимыми фильмами о войне. Скриншот © Life.ru

Читатели Life.ru поделились любимыми фильмами о войне. Скриншот © Life.ru

Читатели Life.ru поделились любимыми фильмами о войне. Скриншот © Life.ru

Читатели Life.ru поделились любимыми фильмами о войне. Скриншот © Life.ru