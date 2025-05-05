Телеканал RT к 80-летию Победы провёл показ фильма «Летят журавли» в Индонезии

Телеканал RT организовал показ легендарного фильма «Летят журавли» в Джакарте (столица Индонезии). Мероприятие состоялось в рамках проекта «Общая победа».

В Джакарте показали фильм «Летят журавли». Видео © Telegram / RT на русском

Культовую киноленту режиссёра Михаила Калатозова представили с субтитрами на индонезийском языке, подготовленными журналистами местного представительства RT. В числе зрителей были посол РФ в Индонезии Сергей Толчёнов, участники молодёжных организаций, журналисты и блогеры.

По данным телеканала, проект приурочен к 80-летию Великой Победы в ВОВ. Его цель — вместе со странами Глобального Юга отпраздновать День Победы. Кроме того, в рамках проекта мероприятия пройдут в 10 странах, включая Индию, КНР и ЮАР.