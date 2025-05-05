Телеканал RT к 80-летию Победы провёл показ фильма «Летят журавли» в Индонезии
Показ фильма «Летят журавли» в Индонезии. Обложка © Telegram / RT на русском
Телеканал RT организовал показ легендарного фильма «Летят журавли» в Джакарте (столица Индонезии). Мероприятие состоялось в рамках проекта «Общая победа».
В Джакарте показали фильм «Летят журавли». Видео © Telegram / RT на русском
Культовую киноленту режиссёра Михаила Калатозова представили с субтитрами на индонезийском языке, подготовленными журналистами местного представительства RT. В числе зрителей были посол РФ в Индонезии Сергей Толчёнов, участники молодёжных организаций, журналисты и блогеры.
По данным телеканала, проект приурочен к 80-летию Великой Победы в ВОВ. Его цель — вместе со странами Глобального Юга отпраздновать День Победы. Кроме того, в рамках проекта мероприятия пройдут в 10 странах, включая Индию, КНР и ЮАР.
А ранее Life.ru писал, что президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух посетит Москву в честь празднования 9 Мая. В рамках поездки запланирована официальная встреча лидера Монголии и президента РФ Владимира Путина, на которой будут обсуждаться актуальные вопросы развития двусторонних отношений между странами.