День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 мая, 04:32

Президент Монголии посетит Москву для участия в праздновании 80-летия Победы

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух посетит Москву для участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба монгольского лидера, отметив, что визит состоится по официальному приглашению президента России Владимира Путина.

В рамках поездки запланирована официальная встреча глав государств, на которой будут обсуждаться актуальные вопросы развития двусторонних отношений между странами. Программа пребывания также включает возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата и встречу с ветеранами — гражданами бывшего СССР и России.

Первый зарубежный лидер прибыл в Россию на празднование 80-й годовщины Победы в ВОВ
Первый зарубежный лидер прибыл в Россию на празднование 80-й годовщины Победы в ВОВ

9 мая в Москве ждут и главу Правительства Словакии Роберта Фицо. Недавно он рассказал, что выбрал двух молодых студентов, которые поедут с ним в Россию на праздник.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Монголия
  • День Победы
  • Великая Отечественная война
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar