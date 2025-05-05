Президент Монголии посетит Москву для участия в праздновании 80-летия Победы

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух посетит Москву для участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба монгольского лидера, отметив, что визит состоится по официальному приглашению президента России Владимира Путина.

В рамках поездки запланирована официальная встреча глав государств, на которой будут обсуждаться актуальные вопросы развития двусторонних отношений между странами. Программа пребывания также включает возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата и встречу с ветеранами — гражданами бывшего СССР и России.