Претендент на пост президента Польши Браун устроил погром на выставке ЛГБТ*
Депутат Европейского парламента и претендент на пост президента Польши Гжегож Браун устроил беспорядки на ЛГБТ*-выставке в Ополе. Вооружившись баллончиком с чёрной краской, он оставил на плакатах провокационную надпись: «Остановите пропаганду извращений!».
Претендент на пост президента Польши Браун устроил погром на выставке ЛГБТ*. Видео © Х / I Meme Therefore I Am
Согласно информации от TVP Info, правоохранительные органы не вмешались в действия политика. Организатор выставки Мачей Крушка заявил о намерении подать иск против Брауна и требовать возмещения ущерба за причинённые убытки.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан положил конец ЛГБТ*-парадам в Будапеште. Он подчеркнул, что хотя страна и испытывает давление со стороны Запада, «гендерная лихорадка не захлестнула» Венгрию. Кроме того, местные власти хотят узаконить существовании только двух полов — мужского и женского.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.