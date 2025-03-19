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19 марта, 02:16
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Претендент на пост президента Польши Браун устроил погром на выставке ЛГБТ*

Депутат Европейского парламента и претендент на пост президента Польши Гжегож Браун устроил беспорядки на ЛГБТ*-выставке в Ополе. Вооружившись баллончиком с чёрной краской, он оставил на плакатах провокационную надпись: «Остановите пропаганду извращений!».

Претендент на пост президента Польши Браун устроил погром на выставке ЛГБТ*. Видео © Х / I Meme Therefore I Am

Согласно информации от TVP Info, правоохранительные органы не вмешались в действия политика. Организатор выставки Мачей Крушка заявил о намерении подать иск против Брауна и требовать возмещения ущерба за причинённые убытки.

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Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан положил конец ЛГБТ*-парадам в Будапеште. Он подчеркнул, что хотя страна и испытывает давление со стороны Запада, «гендерная лихорадка не захлестнула» Венгрию. Кроме того, местные власти хотят узаконить существовании только двух полов — мужского и женского.

* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

Обложка ©

Х / I Meme Therefore I Am

Артём Гапоненко
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