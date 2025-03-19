Претендент на пост президента Польши Браун устроил погром на выставке ЛГБТ*

Депутат Европейского парламента и претендент на пост президента Польши Гжегож Браун устроил беспорядки на ЛГБТ*-выставке в Ополе. Вооружившись баллончиком с чёрной краской, он оставил на плакатах провокационную надпись: «Остановите пропаганду извращений!».