Орбан положил конец ЛГБТ*-парадам в Будапеште под предводительством гея* из США
Премьер Венгрии Орбан заявил, что в Будапеште больше не будет ЛГБТ*-парадов
В Будапеште больше не будут проводить ЛГБТ*-парады, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. Мероприятие ранее возглавлял посол США Дэвид Прессман, являющийся открытым геем*. Сейчас он уехал из страны и парад больше не находится под международной защитой.
«Гендерная лихорадка пока не захлестнула нас, хотя мы и испытываем огромное давление со стороны западного мира... В Венгрии мы это пресекаем. Американский посол, который ранее ходил во главе прайда в Будапеште, уже уехал, поэтому это мероприятие больше не находится под международной защитой, и оно не состоится», — подчеркнул Орбан.
Ранее Life.ru сообщал, что в Венгрии хотят узаконить существовании только двух полов — мужского и женского, парламент страны в скором времени рассмотрит соответствующую поправку к тексту Конституции.
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