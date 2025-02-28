Орбан положил конец ЛГБТ*-парадам в Будапеште под предводительством гея* из США

В Будапеште больше не будут проводить ЛГБТ*-парады, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth . Мероприятие ранее возглавлял посол США Дэвид Прессман, являющийся открытым геем*. Сейчас он уехал из страны и парад больше не находится под международной защитой.

«Гендерная лихорадка пока не захлестнула нас, хотя мы и испытываем огромное давление со стороны западного мира... В Венгрии мы это пресекаем. Американский посол, который ранее ходил во главе прайда в Будапеште, уже уехал, поэтому это мероприятие больше не находится под международной защитой, и оно не состоится», — подчеркнул Орбан.