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27 февраля, 14:26

В Венгрии оставят только женский и мужской пол

Кабмин Венгрии предложил закрепить в конституции существование только двух полов

В Венгрии власти собираются законодательно закрепить существование в стране только двух полов, парламент в скором времени рассмотрит соответствующую поправку к тексту Конституции. Об этом заявил глава администрации премьер-министра страны Гергей Гуйяш во время правительственного брифинга.

«Одно из изменений — закрепление в Конституции, что человек является женщиной или мужчиной», — подчеркнул чиновник. Парламент примет решение до середины апреля этого года, заверил Гуйяш.

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Ранее Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) внесло ясность в определения терминов «биологический пол», «мужчина» и «женщина» в ответ на указания президента Дональда Трампа. В частности, было уточнено, что отец — это родитель мужского пола, а мать — женского.

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Татьяна Миссуми
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