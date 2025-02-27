В Венгрии оставят только женский и мужской пол

В Венгрии власти собираются законодательно закрепить существование в стране только двух полов, парламент в скором времени рассмотрит соответствующую поправку к тексту Конституции. Об этом заявил глава администрации премьер-министра страны Гергей Гуйяш во время правительственного брифинга.

«Одно из изменений — закрепление в Конституции, что человек является женщиной или мужчиной», — подчеркнул чиновник. Парламент примет решение до середины апреля этого года, заверил Гуйяш.