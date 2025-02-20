В США официально запретили мужчинам быть мамами, а женщинам — папами

Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) внесло ясность в определения терминов «биологический пол», «мужчина» и «женщина» в ответ на указания президента Дональда Трампа. В частности, было уточнено, что отец — это родитель мужского пола, а мать — женского.

«Министерство здравоохранения и социальных служб США приняло меры в поддержку указов президента Трампа, защищающих женщин и детей и восстанавливающих концепцию биологической правды в федеральном правительстве... Пол — неизменная биологическая классификация человека как мужчины или женщины», — говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.

Минздрав опубликовал определения, относящиеся к биологическому полу: женщиной считается человек с репродуктивной системой, производящей яйцеклетки, а мужчиной — с системой, вырабатывающей сперматозоиды. Мать — родитель женского пола, отец — мужского. Мальчик — несовершеннолетний мужчина, девочка — несовершеннолетняя женщина. Министерство будет использовать эти определения для поддержки биологической принадлежности.