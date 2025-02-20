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Регион
20 февраля, 15:53

В США официально запретили мужчинам быть мамами, а женщинам — папами

Минздрав США: Отцом может быть только мужчина, а матерью — женщина

Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) внесло ясность в определения терминов «биологический пол», «мужчина» и «женщина» в ответ на указания президента Дональда Трампа. В частности, было уточнено, что отец — это родитель мужского пола, а мать — женского.

«Министерство здравоохранения и социальных служб США приняло меры в поддержку указов президента Трампа, защищающих женщин и детей и восстанавливающих концепцию биологической правды в федеральном правительстве... Пол неизменная биологическая классификация человека как мужчины или женщины», — говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.

Минздрав опубликовал определения, относящиеся к биологическому полу: женщиной считается человек с репродуктивной системой, производящей яйцеклетки, а мужчиной — с системой, вырабатывающей сперматозоиды. Мать — родитель женского пола, отец — мужского. Мальчик — несовершеннолетний мужчина, девочка — несовершеннолетняя женщина. Министерство будет использовать эти определения для поддержки биологической принадлежности.

Трамп отправил трансгендерных* женщин в мужские тюрьмы
Трамп отправил трансгендерных* женщин в мужские тюрьмы

Напомним, избранный президент США ранее уже сообщал о намерении ввести в Штатах официальную политику, которая признаёт лишь два пола — мужской и женский. Он пообещал бороться с безумием, исходящим от движения ЛГБТ*. Недавно новый хозяин Овального кабинета подписал указ, запрещающий в стране проведение операций по смене пола у граждан младше 19 лет.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

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Life.ru / Шедеврум

Александра Мышляева
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