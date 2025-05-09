Лукашенко заявил, что Китай однозначно будет за Россию

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что присутствие китайского лидера Си Цзиньпина на праздновании 9 Мая в Москве демонстрирует чёткую позицию Пекина. Он указал, что, сохраняя внешнеполитическую сдержанность, Китай тем не менее занимает сторону России, и это следует учитывать.

«У нас действительно единое мнение, единая повестка международная. А то, что председатель Си Цзиньпин приехал на этот парад... — в этом не только символизм. Это очень важно для будущего мира. Это говорит о том, что Китай и Россия будут развиваться и дальше и укреплять свой союз», — сказал Лукашенко журналистам NBC, отметив, что Штаты считают такой союз опасным, так как его невозможно сломать.