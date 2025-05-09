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Регион
9 мая, 13:44

Лукашенко заявил, что Китай однозначно будет за Россию

Лукашенко: При сдержанной политике Китай всё равно будет с Россией

Белорусский президент Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Белорусский президент Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что присутствие китайского лидера Си Цзиньпина на праздновании 9 Мая в Москве демонстрирует чёткую позицию Пекина. Он указал, что, сохраняя внешнеполитическую сдержанность, Китай тем не менее занимает сторону России, и это следует учитывать.

«У нас действительно единое мнение, единая повестка международная. А то, что председатель Си Цзиньпин приехал на этот парад... в этом не только символизм. Это очень важно для будущего мира. Это говорит о том, что Китай и Россия будут развиваться и дальше и укреплять свой союз», — сказал Лукашенко журналистам NBC, отметив, что Штаты считают такой союз опасным, так как его невозможно сломать.

Визит Си Цзиньпина в Москву на Парад Победы вызвал истерику в Киеве
Визит Си Цзиньпина в Москву на Парад Победы вызвал истерику в Киеве

Ранее в российском МИД раскрыли детали неформальной встречи лидеров России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина. В ходе неформальной беседы за чаепитием главы ведущих мировых держав провели консультации по украинскому кризису и ключевым вопросам международной повестки. Китайский руководитель особо подчеркнул важность устранения глубинных причин возникшего конфликта.

Александра Мышляева
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