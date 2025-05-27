Путин призвал народ России к внутренней мобилизации
Путин указал на чрезвычайную важность внутренней мобилизации россиян
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Antonio Masiello / Getty Images
Президент РФ Владимир Путин отметил важность внутренней мобилизации россиян и общества в целом в ситуации, в которой сейчас находится наша родина. Тему лидер затронул в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей».
«И это чрезвычайно важные вещи, много раз об этом говорил, потому что самая главная ситуация, в которой находимся мы, находится страна, — это внутренняя мобилизация каждого конкретного человека и общества в целом», — подчеркнул глава Российского государства.
Ранее Путин назвал русскую культуру мощной основой для консолидации общества, поскольку её смыслы и идеи всегда обращены к человеку и народу в целом. Он также отмечал, что сплочённость русского народа, единство и стремление к победе являются неотъемлемыми чертами национального характера.