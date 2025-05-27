Путин призвал народ России к внутренней мобилизации

Президент РФ Владимир Путин отметил важность внутренней мобилизации россиян и общества в целом в ситуации, в которой сейчас находится наша родина. Тему лидер затронул в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей».

«И это чрезвычайно важные вещи, много раз об этом говорил, потому что самая главная ситуация, в которой находимся мы, находится страна, — это внутренняя мобилизация каждого конкретного человека и общества в целом», — подчеркнул глава Российского государства.