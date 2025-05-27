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Регион
27 мая, 11:58

Путин призвал народ России к внутренней мобилизации

Путин указал на чрезвычайную важность внутренней мобилизации россиян

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Antonio Masiello / Getty Images

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Antonio Masiello / Getty Images

Президент РФ Владимир Путин отметил важность внутренней мобилизации россиян и общества в целом в ситуации, в которой сейчас находится наша родина. Тему лидер затронул в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей».

«И это чрезвычайно важные вещи, много раз об этом говорил, потому что самая главная ситуация, в которой находимся мы, находится страна, — это внутренняя мобилизация каждого конкретного человека и общества в целом», — подчеркнул глава Российского государства.

Ранее Путин назвал русскую культуру мощной основой для консолидации общества, поскольку её смыслы и идеи всегда обращены к человеку и народу в целом. Он также отмечал, что сплочённость русского народа, единство и стремление к победе являются неотъемлемыми чертами национального характера.

Путин: Сбережение народа, его культуры и духовных традиций — приоритетная задача
Путин: Сбережение народа, его культуры и духовных традиций — приоритетная задача
Андрей Бражников
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