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22 мая, 14:23

Путин: Сбережение народа, его культуры и духовных традиций — приоритетная задача

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Сохранение российского народа, его культурного наследия, духовных ценностей и просветительских традиций — одна из главных задач на сегодняшний день. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения высших государственных наград в Кремле.

«Уважаемые друзья, важнейшая задача сегодня — сбережение нашего народа, его культуры и духовности, лучших образовательных и просветительских традиций», — подчеркнул глава государства.

Он отметил в качестве примера директора Государственного исторического музея Алексея Левыкина, а также выразил благодарность представителям ключевых отраслей — промышленности, здравоохранения, образования и культуры, — принявшим участие в церемонии.

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«Вы — настоящие мастера своего дела, отважные, талантливые люди. Государственные награды и общественное признание — знак того, насколько вы важны для страны», — сказал Путин.

Президент добавил, что именно благодаря таким людям и миллионам трудолюбивых, преданных делу граждан, объединённых как одна команда, Россия сможет справиться с любыми вызовами. В завершение он пожелал всем успехов, здоровья и новых достижений.

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Марина Фещенко
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