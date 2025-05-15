«Завирусилась по приколу»: Названы причины популярности Кадышевой среди зумеров
Эксперт Семёнова: Кадышева популярна из-за интереса зумеров к русской культуре
Надежда Кадышева. Обложка © ТАСС / Алексей Белкин
Народная артистка России Надежда Кадышева сегодня актуально как для представителей старшего поколения, так и для зумеров. Дело в том, что молодые люди устали от постоянного потока новых лиц, а в исполнительнице народных песен они нашли что-то знакомое и понятное, полагает консультант в сфере креативных коммуникаций, медиаменеджер Анастасия Семёнова.
Кроме того, для зумеров очень важна подлинность. Они выросли в окружении постановочных фотографий и рекламы и научились отличать настоящее от фальши. В этом контексте именно в Кадышевой они видят искренность, полагает эксперт.
«В-третьих, если отбросить поиск глубоких смыслов, то Кадышева завирусилась в том числе и «по приколу». Зумеры использовали её трек, воспринимая эту народность как что-то забавное», — подчеркнула собеседница «Газеты.ru».
Со временем многие змуре начали искренне фанатеть от Кадышевой, их ироничное отношение превратилось в привязанность, особенно когда они пошли на концерты. Однако за этой внезапной любовью к звезде скрыт более глубокий интерес к русской культуре. Сегодня очевидно, что молодёжь тянется к своим корням, заключила медиаменеджер.
Ранее Life.ru сообщал, что Надежда Кадышева переходит к стадионным танцполам из-за высокой популярности среди зумеров. Кроме того, стало известно, что семья певицы за год увеличила доход в три раза. А продюсер Иосиф Пригожин сравнил популярность Кадышевой с инфекцией.