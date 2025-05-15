«Завирусилась по приколу»: Названы причины популярности Кадышевой среди зумеров

Народная артистка России Надежда Кадышева сегодня актуально как для представителей старшего поколения, так и для зумеров. Дело в том, что молодые люди устали от постоянного потока новых лиц, а в исполнительнице народных песен они нашли что-то знакомое и понятное, полагает консультант в сфере креативных коммуникаций, медиаменеджер Анастасия Семёнова.

Кроме того, для зумеров очень важна подлинность. Они выросли в окружении постановочных фотографий и рекламы и научились отличать настоящее от фальши. В этом контексте именно в Кадышевой они видят искренность, полагает эксперт.

«В-третьих, если отбросить поиск глубоких смыслов, то Кадышева завирусилась в том числе и «по приколу». Зумеры использовали её трек, воспринимая эту народность как что-то забавное», — подчеркнула собеседница «Газеты.ru».