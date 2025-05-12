«Вирусное распространение»: Пригожин сравнил популярность Кадышевой с инфекцией
Иосиф Пригожин: Успеху Кадышевой способствовало распространение её хитов в Сети
Надежда Кадышева и Иосиф Пригожин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / kadyshevanadezda, prigozhin_iosif
Продюсер певицы Валерии и её супруг Иосиф Пригожин раскрыл секрет новой волны популярности Надежды Кадышевой. По его словам, успеху народной артистки России среди зумеров способствовало активное распространение её хитов в Сети.
«Вирусное распространение действительно действует как инфекция. Это, естественно, приводит к успеху. Ведь ещё совсем недавно про Надежду Кадышеву мало кто вспоминал», — отметил собеседник RT.
Он добавил, что капитализация музыки зависит от ее вирусности. Однако требовать деньги за использование 15 секунд какой-либо песни не совсем корректно, так как никто не будет платить за это. Заработок можно получить на продаже полных версий песен и альбомов. При этом сам Пригожин готовность «дарить» свои произведения, лишь бы они становились популярными.
Ранее Life.ru сообщал, что Надежда Кадышева переходит к стадионным танцполам из-за высокой популярности среди зумеров. Кроме того, стало известно, что семья певицы за год увеличила доход в три раза.