Полиция начала проверку по факту нападения на Надежду Кадышеву в Иванове
Певица Надежда Кадышева. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белки
В Ивановской области полиция начала проверку по факту нападения девушки на певицу Надежду Кадышеву во время концерта в городе Иваново. Об этом у себя в телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«Мои коллеги из Ивановской области проводят проверку по сообщению о нападении на исполнительницу по окончании концерта», — написала представитель Министерства.
Ирина Волк отметила, что нарушительницу в отдел полиции привезла «карета» Росгвардии. В данное время полицейские проводят проверку, после которой в отношении нападавшей будет вынесено правовое решение.
Ранее Life.ru рассказывал, что Надежда Кадышева подверглась нападению фанатки после своего концерта. Девушка выскочила и схватила певицу за шею, начав кричать ей что-то в лицо. Затем выяснилось, что хулиганка действовала по указке СМИ, охотившихся за эксклюзивом.