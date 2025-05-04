Полиция начала проверку по факту нападения на Надежду Кадышеву в Иванове

В Ивановской области полиция начала проверку по факту нападения девушки на певицу Надежду Кадышеву во время концерта в городе Иваново. Об этом у себя в телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Мои коллеги из Ивановской области проводят проверку по сообщению о нападении на исполнительницу по окончании концерта», — написала представитель Министерства.

Ирина Волк отметила, что нарушительницу в отдел полиции привезла «карета» Росгвардии. В данное время полицейские проводят проверку, после которой в отношении нападавшей будет вынесено правовое решение.