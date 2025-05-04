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4 мая, 15:20

Полиция начала проверку по факту нападения на Надежду Кадышеву в Иванове

Певица Надежда Кадышева. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белки

Певица Надежда Кадышева. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белки

В Ивановской области полиция начала проверку по факту нападения девушки на певицу Надежду Кадышеву во время концерта в городе Иваново. Об этом у себя в телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Мои коллеги из Ивановской области проводят проверку по сообщению о нападении на исполнительницу по окончании концерта», — написала представитель Министерства.

Ирина Волк отметила, что нарушительницу в отдел полиции привезла «карета» Росгвардии. В данное время полицейские проводят проверку, после которой в отношении нападавшей будет вынесено правовое решение.
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Ранее Life.ru рассказывал, что Надежда Кадышева подверглась нападению фанатки после своего концерта. Девушка выскочила и схватила певицу за шею, начав кричать ей что-то в лицо. Затем выяснилось, что хулиганка действовала по указке СМИ, охотившихся за эксклюзивом.

Владимир Озеров
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