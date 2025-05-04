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4 мая, 12:50

Эксклюзив ценой скандала: Девушка, напавшая на Кадышеву, действовала по указке СМИ

Mash: Девушка, напавшая на Кадышеву в Иванове, действовала по указке СМИ

Надежда Кадышева. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Надежда Кадышева. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Девушка, набросившаяся на певицу Надежду Кадышеву во время концерта в Иванове, заявила, что ей такое задание дали журналисты, а целью этой «операции» была добыча эксклюзива. Об этом сообщает Mash.

Девушка, напавшая на Кадышеву, рассказала о своих мотивах. Видео © Telegram / Mash

Сначала девушка утверждала, что обожает песни Кадышевой, но в итоге не смогла назвать даже пяти её композиций. Затем она раскололась и призналась, что незадолго до инцидента с ней связались журналисты, предложившие «выгодную халтурку». На концерте также был некий человек в бейсболке, к которому фанатка обращалась за инструкциями. На месте он поручил спросить певицу о возможном разладе в её семье и обязательно записать ответ на камеру. Целью было создание «громкого» эксклюзива с участием исполнительницы.

После произошедшего инцидента команда Надежды Кадышевой заявила о пересмотре мер безопасности на концертах. Отмечается, что артисты теперь будут вынуждены отказаться от физического контакта со зрителями.

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Ранее Life.ru рассказывал, что после концерта Надежды Кадышевой в Иванове на артистку накинулась девушка, вцепилась ей в шею и прокричала что-то невнятное. Охрана быстро отреагировала на ситуацию, передав нападавшую полиции.

Владимир Озеров
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