«Схватила за шею»: Фанатка напала на Надежду Кадышеву во время концерта в Иванове

После концерта Надежды Кадышевой в Иванове на певицу напала девушка. Инцидент произошёл 30 апреля в местном музтеатре, сообщает Mash. После завершения выступления фанатка выбежала на сцену, схватила певицу за шею и прокричала что-то невнятное.

Фанатка напала на Надежду Кадышеву во время концерта в Иваново. Видео © Telegram / Mash

Быстро отреагировать на ситуацию смогла охрана, которая передала нападавшую полиции. Кадышевой была оказана медицинская помощь, к счастью, певица не пострадала. Очевидцы также рассказали, что на протяжении всего выступления рядом с нападавшей находился молодой человек в кепке, который, вероятно, давал ей указания.

«Действительно на концерте в Иванове произошёл неприятный инцидент. Мы обратились в правоохранительные органы города Иваново. Сейчас здоровью Надежды Никитичны ничего не угрожает, она вместе с семьёй. К сожалению, мы вынуждены пересмотреть меры безопасности и контакта со зрительским залом в связи с инцидентом», — прокомментировали ситуацию представители Кадышевой.