Путин назвал русскую культуру мощной основой для консолидации общества

Смыслы и идеи русской культуры всегда обращены к человеку и народу в целом. Это основа для развития страны и консолидации общества, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами попечительских советов Большого и Мариинского театров. Глава государства отметил их вклад в поддержку молодых музыкантов, художников и артистов.

«Такое участие не только служит развитию их таланта, но и помогает им активно, созидательно включаться в общественную жизнь страны, что в полной мере созвучно с нашими традициями, с ценностями, идеями, смыслами отечественной культуры, которые всегда обращены к человеку и к нашему народу», — сказал президент.

Путин подчеркнул, что культурное достояние, духовная идентичность и творческое богатство служат мощной основной для развития страны и консолидации общества.