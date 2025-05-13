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13 мая, 18:38

Путин назвал русскую культуру мощной основой для консолидации общества

Владимир Путин. Фото © Life.ru

Владимир Путин. Фото © Life.ru

Смыслы и идеи русской культуры всегда обращены к человеку и народу в целом. Это основа для развития страны и консолидации общества, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами попечительских советов Большого и Мариинского театров. Глава государства отметил их вклад в поддержку молодых музыкантов, художников и артистов.

«Такое участие не только служит развитию их таланта, но и помогает им активно, созидательно включаться в общественную жизнь страны, что в полной мере созвучно с нашими традициями, с ценностями, идеями, смыслами отечественной культуры, которые всегда обращены к человеку и к нашему народу», — сказал президент.

Путин подчеркнул, что культурное достояние, духовная идентичность и творческое богатство служат мощной основной для развития страны и консолидации общества.

Путин назвал русскую культуру нитью, связывающей поколения
Путин назвал русскую культуру нитью, связывающей поколения

Напомним, сегодня был утверждён перечень поручений президента по итогам заседания Совета по культуре и искусству. В частности, глава государства поручил составить список из 100 отечественных фильмов для показа в школах. Также по поручению президента в Москве создадут патриотический театр для молодёжи.

Никита Никонов
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