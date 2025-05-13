Путин поручил составить список из 100 отечественных фильмов для показа в школах

Президент России Владимир Путин поручил до 30 августа составить список из 100 лучших советских и российских фильмов для их демонстрации в школах. Соответствующее указание, опубликованное на сайте Кремля, стало частью перечня поручений по итогам заседания Совета по культуре и искусству.

Как указано в документе, Министерство просвещения совместно с Советом при президенте по культуре и искусству должно подготовить перечень выдающихся кинолент, которые будут использоваться в образовательных учреждениях для знакомства школьников с кинематографическим наследием.