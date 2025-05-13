Путин поручил составить список из 100 отечественных фильмов для показа в школах
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Президент России Владимир Путин поручил до 30 августа составить список из 100 лучших советских и российских фильмов для их демонстрации в школах. Соответствующее указание, опубликованное на сайте Кремля, стало частью перечня поручений по итогам заседания Совета по культуре и искусству.
Как указано в документе, Министерство просвещения совместно с Советом при президенте по культуре и искусству должно подготовить перечень выдающихся кинолент, которые будут использоваться в образовательных учреждениях для знакомства школьников с кинематографическим наследием.
Кроме того, глава государства поручил разработать предложения по включению в школьные программы основного и среднего общего образования тем, посвящённых изучению классического кинематографа. Ответственность за выполнение возложена на министра просвещения Сергея Кравцова и генерального директора «Мосфильма» Карена Шахназарова.