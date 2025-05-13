Путин поручил восстановить объекты культуры на пострадавших от действий ВСУ территориях

Президент России Владимир Путин отдал поручение правительству и региональным властям совместно работать над восстановлением объектов культуры на территориях, пострадавших в результате боевых действий и обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины. Перечень распоряжений главы государства по результатам заседания Совета по культуре и искусству, который состоялся 25 марта, размещён на официальном сайте Кремля.