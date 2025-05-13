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Регион
13 мая, 09:38

Путин поручил восстановить объекты культуры на пострадавших от действий ВСУ территориях

Путин: Пострадавшие от ВСУ объекты культуры должны быть восстановлены

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин отдал поручение правительству и региональным властям совместно работать над восстановлением объектов культуры на территориях, пострадавших в результате боевых действий и обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины. Перечень распоряжений главы государства по результатам заседания Совета по культуре и искусству, который состоялся 25 марта, размещён на официальном сайте Кремля.

Исполнение поручения возложено на главу правительства Михаила Мишустина и глав субъектов РФ. Отчётность должна быть предоставлена президенту до 20 сентября и далее представляться ежегодно.

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Культурные учреждения на территории России регулярно подвергаются атакам ВСУ. Так, в конце апреля украинский дрон чуть не рухнул на дом-музей Тургенева под Орлом. А музей в курской Судже полностью разрушен после обстрела Украины, на его восстановление собрано 90 млн рублей.

Ольга Сливченко
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