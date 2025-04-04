Любимова доложила Путину, что на восстановление музея в Судже собрано ₽90 млн
Владимир Путин и Ольга Любимова. Обложка © Telegram / Кремль. Новости
Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с министром культуры Ольгой Любимовой. Чиновница рассказала главе государства о планах ведомства и представила отчёт о его работе. Она подчеркнула, что сейчас особое внимание уделяется восстановлению культурных объектов на территориях, которые попали под обстрелы ВСУ.
Владимир Путин и Ольга Любимова. Видео © Telegram / Кремль. Новости
«Мы также работаем с нашими приграничными районами, мы создаём и там уникальные пространства, модернизируем их, очень важно, что эта работа идёт по линии и самих учреждений культуры без всяких поручений», — отметила Любимова.
Она напомнила Путину, что ВСУ разрушили до основания музей в Судже Курской области, также в здании погибла одна из сотрудниц, которая была прекрасным историком и подвижницей. Министр сообщила, что сразу несколько регионов откликнулись и вызвались помочь с восстановлением культурного объекта. Российские учреждения культуры собрали около 90 миллионов рублей за счёт проведения экскурсий и мероприятий и передали их коллегам в Судже на восстановление музея.
Также Любимова рассказала о модернизации музеев и библиотек в регионах, развитии кинематографических студий в ДНР и ЛНР, сотрудничестве с Минпромторгом по оснащению детских школ искусств музыкальными инструментами отечественного производства. И в завершение чиновница подчеркнула, что идёт работа и с фондом «Защитники Отечества» в направлении поддержки участников СВО и их семей.
Напомним, 14 марта ВСУ нанесли удар по музею в Судже Курской области. Во время атаки там находились три сотрудницы, одна из них погибла. Украинская армия била по зданию из американской РСЗО HIMARS. В СК после атаки возбудили уголовное дело по статьям о терроризме и уничтожении объектов культурного наследия. В руководстве Курской области пообещали, что музей будет восстановлен, несмотря на то, что от него остались одни руины. До удара ВСУ там находилось более 10,5 тысячи экспонатов, а само задние являлось памятником архитектуры конца XIX века. Музей был открыт в далёком 1963 году.