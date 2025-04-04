Любимова доложила Путину, что на восстановление музея в Судже собрано ₽90 млн

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с министром культуры Ольгой Любимовой. Чиновница рассказала главе государства о планах ведомства и представила отчёт о его работе. Она подчеркнула, что сейчас особое внимание уделяется восстановлению культурных объектов на территориях, которые попали под обстрелы ВСУ.

Владимир Путин и Ольга Любимова. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Мы также работаем с нашими приграничными районами, мы создаём и там уникальные пространства, модернизируем их, очень важно, что эта работа идёт по линии и самих учреждений культуры без всяких поручений», — отметила Любимова.

Она напомнила Путину, что ВСУ разрушили до основания музей в Судже Курской области, также в здании погибла одна из сотрудниц, которая была прекрасным историком и подвижницей. Министр сообщила, что сразу несколько регионов откликнулись и вызвались помочь с восстановлением культурного объекта. Российские учреждения культуры собрали около 90 миллионов рублей за счёт проведения экскурсий и мероприятий и передали их коллегам в Судже на восстановление музея.