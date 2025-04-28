Путин и Матвиенко наметили дальнейшие шаги по восстановлению Курской области

Президент России Владимир Путин и спикер Совфеда Валентина Матвиенко провели рабочую встречу, обсудив вопросы, связанные с ситуацией Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Беседа Путина и Матвиенко. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Самое-то главное что? Граждане наши – вот это самое главное. Очень мужественно держались, и наш долг заключается в том, чтобы эта уверенность в нашей окончательной победе только укреплялась. Так и будет», — сказал президент.