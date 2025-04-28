Путин и Матвиенко наметили дальнейшие шаги по восстановлению Курской области
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Президент России Владимир Путин и спикер Совфеда Валентина Матвиенко провели рабочую встречу, обсудив вопросы, связанные с ситуацией Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Беседа Путина и Матвиенко. Видео © Telegram / Кремль. Новости
«Самое-то главное что? Граждане наши – вот это самое главное. Очень мужественно держались, и наш долг заключается в том, чтобы эта уверенность в нашей окончательной победе только укреплялась. Так и будет», — сказал президент.
По его словам, наилучшим образом при зачистке региона от ВСУ проявили себя среди прочих офицеры спецназа ФСБ, пограничники и Росгвардия. Глава государства отметил, что сейчас необходимо вместе с Правительством РФ обдумать дальнейшие наши по восстановлению приграничья после боевых действий и поддержке местного населения, чтобы в кратчайшие сроки выполнить все обязательства перед людьми.
Напомним, что Курская область была полностью освобождена от подразделений ВСУ 26 апреля. Об этом глава Генштаба ВС РФ Герасимов доложил президенту. Матвиенко поблагодарила российских бойцов, «убравших нечисть» из приграничья. Освобождать регион нашим войскам помогали военные из КНДР.