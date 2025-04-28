Матвиенко поблагодарила бойцов РФ за то, что «убрали нечисть» с Курской земли
ВС РФ. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Спикер Совета федерации РФ Валентина Матвиенко выразила благодарность российским военнослужащим, которые участвовали в освобождении Курской области. Об этом она сказала на заседании Совета законодателей.
«У всех у нас в эти дни приподнятое настроение. Полностью освобождена от нацистских формирований Курская область. Наши герои, наши участники, бойцы, командиры в очень непростых условиях выполнили поручение верховного главнокомандующего и убрали эту нечисть с нашей земли», — подчеркнула Матвиенко.
Напомним, 26 апреля Верховному главнокомандующему Владимиру Путину доложили об успешном завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. В ответ президент России выразил благодарность военнослужащим за разгром противника в приграничной зоне. В Курской области пообещали утвердить медаль за вклад в освобождение региона от ВСУ.