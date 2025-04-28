Матвиенко поблагодарила бойцов РФ за то, что «убрали нечисть» с Курской земли

Спикер Совета федерации РФ Валентина Матвиенко выразила благодарность российским военнослужащим, которые участвовали в освобождении Курской области. Об этом она сказала на заседании Совета законодателей.

«У всех у нас в эти дни приподнятое настроение. Полностью освобождена от нацистских формирований Курская область. Наши герои, наши участники, бойцы, командиры в очень непростых условиях выполнили поручение верховного главнокомандующего и убрали эту нечисть с нашей земли», — подчеркнула Матвиенко.