Рассвирепевший гарнизон ВСУ перед бегством расставил смертельные ловушки-невидимки под Курском
Минобороны: ВСУ заложили мины на неизвлекаемость при бегстве из Курской области
Фото © Офис Президента Украины
Вооружённые силы Украины (ВСУ), отступая из Курской области, установили мины с устройствами, затрудняющими их извлечение. Сделано это было для того, чтобы осложнить работу российских сапёров, сообщили в Министерстве обороны РФ.
«ВСУ оставили после себя мины, растяжки и другие ловушки, которые обычному человеку обнаружить практически невозможно. Именно поэтому сапёры трудятся каждый день, поскольку противник применял различные типы боеприпасов, в том числе из стран НАТО», — подчеркнули в военном ведомстве.
Сейчас сапёры обследуют дороги, поля и здания в Курской области с помощью миноискателей на предмет наличия взрывоопасных предметов. Большинство обнаруженных находок уничтожаются на месте.
При закладке мин-невидимок ВСУ использовали взрыватели натяжного и разгрузочного типа, электронные взрыватели, электрические замыкатели, а также устанавливали рядом другие мины-ловушки. По словам сапёра с позывным Ростов, сложность задачи усугубляется наличием кассетных боеприпасов. Он также сообщил, что военнослужащие полка находили ящики из-под мин направленного действия.
Ранее сообщалось о полном освобождении Курской области от подразделений ВСУ российскими войсками. Операция по зачистке региона была успешно завершена. Кремль опубликовал видео доклада президенту Владимиру Путину об освобождении приграничных территорий региона. Глава государства отметил успешную работу ряда подразделений ВС РФ и поблагодарил военнослужащих за полный разгром украинских сил в регионе.