Рассвирепевший гарнизон ВСУ перед бегством расставил смертельные ловушки-невидимки под Курском

Вооружённые силы Украины (ВСУ), отступая из Курской области, установили мины с устройствами, затрудняющими их извлечение. Сделано это было для того, чтобы осложнить работу российских сапёров, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«ВСУ оставили после себя мины, растяжки и другие ловушки, которые обычному человеку обнаружить практически невозможно. Именно поэтому сапёры трудятся каждый день, поскольку противник применял различные типы боеприпасов, в том числе из стран НАТО», — подчеркнули в военном ведомстве.

Сейчас сапёры обследуют дороги, поля и здания в Курской области с помощью миноискателей на предмет наличия взрывоопасных предметов. Большинство обнаруженных находок уничтожаются на месте.