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13 мая, 09:38

Путин поручил создать в Москве театр патриотической драматургии

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

В Москве к 30 ноября по инициативе президента России Владимира Путина должен быть открыт театр патриотической драматургии. Он сосредоточится на современных постановках, ориентированных на укрепление любви к Родине. Перечень поручений главы государства по итогам заседания Совета по культуре и искусству 25 марта опубликован на сайте Кремля.

Выполнение поручения возложено на правительство Москвы в сотрудничестве с Министерством культуры, Советом при Президенте по культуре и искусству и «Союзом писателей России».

Напомним, 25 марта прошло заседание совета по культуре и искусству. В его рамках Путин заявил, что помочь молодёжи полюбить РФ — важнейшая задача государства и общества. Глава государства отметил, что необходимо сосредоточиться на воспитании подрастающих граждан, которые будут определять будущее страны. Также президент подчеркнул важность того, чтобы молодёжь смогла пронести через всю свою жизнь и передать своим детям любовь и уважение к Отечеству, его героям, истории и культурному наследию.

Путин: Российским детям важно расти на примерах доблести и любви к Родине
Путин: Российским детям важно расти на примерах доблести и любви к Родине

Ранее президент России Владимир не раз напоминал о важности сохранения памяти о мужестве предков в борьбе с нацизмом. Также глава государства подчёркивал, что Россия чтит вклад всех, кто трудился на благо будущих поколений.

Мария Любицкая
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