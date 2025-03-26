Путин: Российским детям важно расти на примерах доблести и любви к Родине

Для российских детей особенно важно расти и развиваться, опираясь на примеры доблести и патриотизма. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании наблюдательного совета «Движения первых».

Ранее глава государства высоко отметил роль героев СВО в воспитании подрастающего поколения и рассказал, что среди наставников «Движения первых» стало появляться всё больше участников специальной военной операции.

«Очень важно для ребят видеть, что настоящие герои в полном смысле этого слова совсем рядом. Расти и взрослеть на примерах истинной доблести и любви к Родине — чрезвычайно важная вещь», — сказал президент.