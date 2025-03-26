Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
26 марта, 15:21

Путин: Российским детям важно расти на примерах доблести и любви к Родине

Для российских детей особенно важно расти и развиваться, опираясь на примеры доблести и патриотизма. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании наблюдательного совета «Движения первых».

Ранее глава государства высоко отметил роль героев СВО в воспитании подрастающего поколения и рассказал, что среди наставников «Движения первых» стало появляться всё больше участников специальной военной операции.

«Очень важно для ребят видеть, что настоящие герои в полном смысле этого слова совсем рядом. Расти и взрослеть на примерах истинной доблести и любви к Родине — чрезвычайно важная вещь», — сказал президент.

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Напомним, с 1 сентября 2022 года в российских школах в начале каждой учебной недели поднимают флаг России и исполняют государственный гимн. Согласно опросу ВЦИОМ, большинство наших сограждан поддержали эту идею.

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Shutterstock / FOTODOM / Da Antipina

Марина Фещенко
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