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23 февраля, 03:00

«Возвращайся поскорей»: Находящийся на СВО боец ВС РФ получил трогательное поздравление от детей

Сестра и брат из Сыктывкара отправили находящемуся на СВО отцу видепоздравление

Дети с помощью видеозаписи поздравили с Днём защитника Отечества находящегося на СВО отца Роберта Беллона. Маленькая Юля из Сыктывкара выучила наизусть стихотворение, а её старший брат Ян создал видеоролик. Ребята приложили максимум усилий, желая, чтобы их папа получил это сообщение.

Поздравление с 23 Февраля для бойца СВО от детей. Видео © Предоставлено Life.ru

До отправки в зону СВО Роберт активно участвовал в жизни детей: он проводил спортивные занятия в детском саду, где учится его дочь, и даже принимал участие в постановке кукольного спектакля. Боец ВС РФ обучил Юлю езде на велосипеде и плаванию, а Ян, в свою очередь, научил её кататься на лошади, ремонтировать автомобиль, заготавливать дрова и даже готовить блины. Также папа всегда посещал все музыкальные выступления сына.

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Помогает детям доставлять письма и поздравления солдатам Российской армии «Народный фронт». В телеграм-канале движения можно найти другие истории героев страны, а также родных, которые ждут их возвращения.

Как сообщал Life.ru, в День защитника Отечества президент России Владимир Путин особо отметил героизм военных. Глава государства поздравил с праздником ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооружённых сил РФ.

Обложка ©

Life.ru

Лия Мурадьян
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