«Возвращайся поскорей»: Находящийся на СВО боец ВС РФ получил трогательное поздравление от детей

Дети с помощью видеозаписи поздравили с Днём защитника Отечества находящегося на СВО отца Роберта Беллона. Маленькая Юля из Сыктывкара выучила наизусть стихотворение, а её старший брат Ян создал видеоролик. Ребята приложили максимум усилий, желая, чтобы их папа получил это сообщение.

Поздравление с 23 Февраля для бойца СВО от детей. Видео © Предоставлено Life.ru

До отправки в зону СВО Роберт активно участвовал в жизни детей: он проводил спортивные занятия в детском саду, где учится его дочь, и даже принимал участие в постановке кукольного спектакля. Боец ВС РФ обучил Юлю езде на велосипеде и плаванию, а Ян, в свою очередь, научил её кататься на лошади, ремонтировать автомобиль, заготавливать дрова и даже готовить блины. Также папа всегда посещал все музыкальные выступления сына.

Помогает детям доставлять письма и поздравления солдатам Российской армии «Народный фронт». В телеграм-канале движения можно найти другие истории героев страны, а также родных, которые ждут их возвращения.