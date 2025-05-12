Путин призвал беречь память о мужестве предков в борьбе с нацизмом

Президент России Владимир Путин напомнил о важности сохранения исторической памяти, особенно о совместной борьбе предыдущих поколений против нацизма, расизма и колониализма. Его приветствие было адресовано участникам и гостям XVI Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Оно опубликовано на официальном сайте Кремля.

В своём приветственном обращении президент России акцентировал внимание на 80-летнем юбилее Победы в Великой Отечественной войне. Он заверил, что это выдающееся событие займёт центральное место в деловой и культурной программе форума.

«Нам важно беречь память об уроках истории, о мужестве и солидарности предков в борьбе с нацизмом, расизмом, колониализмом. И в наши дни только вместе мы можем обеспечить устойчивое, гармоничное развитие всего мирового сообщества, эффективно противостоять таким современным угрозам безопасности, как терроризм, экстремизм, эскалация локальных конфликтов», — заявил российский лидер.

XVI Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: «KazanForum», запланирован на 13-18 мая 2025 года и пройдёт в МВЦ «Казань Экспо».