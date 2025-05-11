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Регион
11 мая, 11:20
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Путин не смог сдержать слёз при просмотре фрагментов нового кино о войне

Президент России Владимир Путин прослезился при просмотре эпизодов нового фильма о Великой Отечественной войне. Кадры с растроганным российским лидером показал в личном телеграм-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Владимир Путин прослезился во время просмотра эпизодов нового фильма о Великой Отечественной войне. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия чтит всех, кто вносил вклад в общую Победу над нацистами в Великой Отечественной и Второй мировой войнах. Президент подчеркнул, что друзья и единомышленники российского народа объединены с ним ответственностью за создание справедливого мира в будущем.

Появилось видео, как Путин поднял с Си Цзиньпином фронтовые 100 граммов на 9 Мая
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Life.ru

Юрий Лысенко
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