Путин не смог сдержать слёз при просмотре фрагментов нового кино о войне
Президент России Владимир Путин прослезился при просмотре эпизодов нового фильма о Великой Отечественной войне. Кадры с растроганным российским лидером показал в личном телеграм-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.
Владимир Путин прослезился во время просмотра эпизодов нового фильма о Великой Отечественной войне. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия чтит всех, кто вносил вклад в общую Победу над нацистами в Великой Отечественной и Второй мировой войнах. Президент подчеркнул, что друзья и единомышленники российского народа объединены с ним ответственностью за создание справедливого мира в будущем.
Life.ru