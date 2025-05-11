Путин не смог сдержать слёз при просмотре фрагментов нового кино о войне

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия чтит всех, кто вносил вклад в общую Победу над нацистами в Великой Отечественной и Второй мировой войнах. Президент подчеркнул, что друзья и единомышленники российского народа объединены с ним ответственностью за создание справедливого мира в будущем.