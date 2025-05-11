Появилось видео, как Путин поднял с Си Цзиньпином фронтовые 100 граммов на 9 Мая
Обложка © photo.may9.ru / Фотохост-агентство РИА «Новости» / Сергей Бобылев
На приёме в Кремле после парада 9 мая президент России Владимир Путин поднял фронтовые 100 граммов за Победу. Об этом рассказал журналист ВГТРК Павел Зарубин.
Фронтовые 100 граммов Путина. Видео © Telegram / Зарубин
На видео российский лидер подходит к главе Китая Си Цзиньпину со стопкой в руке. В свою очередь, председатель КНР держит бокал шампанского.
Напомним, что китайский политик прибыл в Москву на Парад Победы 7 мая. Ранее российский президент Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин пообщались в неформальной обстановке в Кремле, обсудив украинский конфликт. В МИД Китая назвали визит своего председателя в России «полным успехом».