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11 мая, 09:58

Появилось видео, как Путин поднял с Си Цзиньпином фронтовые 100 граммов на 9 Мая

Обложка © photo.may9.ru / Фотохост-агентство РИА «Новости» / Сергей Бобылев

Обложка © photo.may9.ru / Фотохост-агентство РИА «Новости» / Сергей Бобылев

На приёме в Кремле после парада 9 мая президент России Владимир Путин поднял фронтовые 100 граммов за Победу. Об этом рассказал журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Фронтовые 100 граммов Путина. Видео © Telegram / Зарубин

На видео российский лидер подходит к главе Китая Си Цзиньпину со стопкой в руке. В свою очередь, председатель КНР держит бокал шампанского.

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Напомним, что китайский политик прибыл в Москву на Парад Победы 7 мая. Ранее российский президент Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин пообщались в неформальной обстановке в Кремле, обсудив украинский конфликт. В МИД Китая назвали визит своего председателя в России «полным успехом».

Владимир Озеров
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