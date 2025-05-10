В поведении Си Цзиньпина заметили симптом страшной болезни
Наклон головы Си Цзиньпина может оказаться последствием перенесённого инсульта
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Кадры, на которых появляется председатель КНР Си Цзиньпин спровоцировали волну слухов о его здоровье. В фокусе внимания наблюдателей – периодически проявляющийся непроизвольный наклон головы китайского лидера влево. Об этом сообщает телеграм-канал «Китайская угроза».
Такое отклонение головы может быть вызвано повышенным напряжением мышц шеи (например, трапециевидной или грудино-ключично-сосцевидной), которое, в свою очередь, возникает из-за повреждения определённых зон мозга (двигательной коры или базальных ганглиев) в результате инсульта. Повреждённая сторона вызывает напряжение, а голова клонится в противоположную.
Ранее глава Китая приехал в Москву, чтобы посетить Парад Победы на Красной площади. Си Цзиньпин пообщался там с президентом России Владимиром Путиным. По итогам встречи они подписали заявление о глобальной стратегической стабильности, а также обсудили украинский конфликт. Китайский лидер отметил, что отношения Москвы и Пекина крепки настолько, что смогут «выдержать любую непогоду».