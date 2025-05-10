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10 мая, 07:55

В поведении Си Цзиньпина заметили симптом страшной болезни

Наклон головы Си Цзиньпина может оказаться последствием перенесённого инсульта

Обложка © photo.may9.ru / Фотохост-агентство РИА «Новости» / Алексей Никольский

Обложка © photo.may9.ru / Фотохост-агентство РИА «Новости» / Алексей Никольский

Кадры, на которых появляется председатель КНР Си Цзиньпин спровоцировали волну слухов о его здоровье. В фокусе внимания наблюдателей – периодически проявляющийся непроизвольный наклон головы китайского лидера влево. Об этом сообщает телеграм-канал «Китайская угроза».

Такое отклонение головы может быть вызвано повышенным напряжением мышц шеи (например, трапециевидной или грудино-ключично-сосцевидной), которое, в свою очередь, возникает из-за повреждения определённых зон мозга (двигательной коры или базальных ганглиев) в результате инсульта. Повреждённая сторона вызывает напряжение, а голова клонится в противоположную.

Визит Си Цзиньпина в Москву на Парад Победы вызвал истерику в Киеве
Визит Си Цзиньпина в Москву на Парад Победы вызвал истерику в Киеве

Ранее глава Китая приехал в Москву, чтобы посетить Парад Победы на Красной площади. Си Цзиньпин пообщался там с президентом России Владимиром Путиным. По итогам встречи они подписали заявление о глобальной стратегической стабильности, а также обсудили украинский конфликт. Китайский лидер отметил, что отношения Москвы и Пекина крепки настолько, что смогут «выдержать любую непогоду».

Владимир Озеров
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