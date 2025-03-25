Президент Российской Федерации Владимир Путин обозначил воспитание молодёжи и формирование в ней чувства любви к родине как одну из ключевых задач как для общества, так и для государства. Это, по его словам, является центральной миссией Совета по культуре и искусству при президенте, о чем он сообщил на заседании данного совета.

Глава государства отметил, что необходимо сосредоточиться на воспитании подрастающих граждан, которые будут определять будущее страны. Он подчеркнул важность того, чтобы молодёжь смогла пронести через всю свою жизнь и передать своим детям любовь и уважение к Отечеству, его героям, истории и культурному наследию.

Путин также добавил, что считает эту задачу важнейшей миссией совета, а также общей целью партнёрского взаимодействия между государством и обществом.