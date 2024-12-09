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9 декабря, 10:56

Путин заявил, что воля к победе заложена в характере русского человека

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что сплочённость русского народа, единство и стремление к победе являются неотъемлемыми чертами национального характера. Заявление прозвучало на церемонии вручения золотых звёзд Героев России в Кремле.

«С какими бы тяжёлыми испытаниями ни приходилось сталкиваться нашему Отечеству, ответом всегда становились сплочённость, единство, твёрдая воля к победе. Это заложено в нашем национальном характере и передаётся из поколения в поколение», — сказал российский лидер.

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Ранее сообщалось, что в рамках цикла встреч «Разговоры о важном» в российских школах и колледжах прошёл урок, посвящённый Дню Героев Отечества. На занятии обсуждались подвиги и героизм людей различных возрастов и профессий, их мудрость и отвага, которые вдохновляют всех на воспитание волевых качеств и готовности прийти на помощь.

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Life.ru

Марина Фещенко
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