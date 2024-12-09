Путин заявил, что воля к победе заложена в характере русского человека

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что сплочённость русского народа, единство и стремление к победе являются неотъемлемыми чертами национального характера. Заявление прозвучало на церемонии вручения золотых звёзд Героев России в Кремле.

«С какими бы тяжёлыми испытаниями ни приходилось сталкиваться нашему Отечеству, ответом всегда становились сплочённость, единство, твёрдая воля к победе. Это заложено в нашем национальном характере и передаётся из поколения в поколение», — сказал российский лидер.