Путин заявил, что воля к победе заложена в характере русского человека
Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что сплочённость русского народа, единство и стремление к победе являются неотъемлемыми чертами национального характера. Заявление прозвучало на церемонии вручения золотых звёзд Героев России в Кремле.
«С какими бы тяжёлыми испытаниями ни приходилось сталкиваться нашему Отечеству, ответом всегда становились сплочённость, единство, твёрдая воля к победе. Это заложено в нашем национальном характере и передаётся из поколения в поколение», — сказал российский лидер.
Ранее сообщалось, что в рамках цикла встреч «Разговоры о важном» в российских школах и колледжах прошёл урок, посвящённый Дню Героев Отечества. На занятии обсуждались подвиги и героизм людей различных возрастов и профессий, их мудрость и отвага, которые вдохновляют всех на воспитание волевых качеств и готовности прийти на помощь.
Life.ru