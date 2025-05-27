«Не очень приятно!» Путин заявил, что он не киборг
Путин: Не очень приятно чувствовать себя киборгом, я так не считаю
Президент РФ Владимир Путин заявил, что не считает себя киборгом. Глава государства признался в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», что ему было неприятно слышать такое сравнение от близкого человека.
Путин заявил, что не считает себя киборгом. Видео © Life.ru
«Не так уж и давно, но один достаточно близкий человек мне сказал... Это не звучало, как что-то такое хорошее, он сказал: «Ну ты киборг». Не очень приятно чувствовать себя киборгом, я вообще так не считаю», — сказал Путин.
Кроме того, президент России заявил, что лучше всего создавать условия для того, чтобы люди могли друг с другом контактировать и общаться.
Ранее Владимир Путин рассказал о своих детских мечтах. Общаясь со школьниками, президент признался, что его привлекали профессии, связанные с героизмом – лётчика и моряка.
Обложка © Life.ru