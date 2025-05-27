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27 мая, 12:28

«‎Не очень приятно!» Путин заявил, что он не киборг

Путин: Не очень приятно чувствовать себя киборгом, я так не считаю

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не считает себя киборгом. Глава государства признался в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», что ему было неприятно слышать такое сравнение от близкого человека.

Путин заявил, что не считает себя киборгом. Видео © Life.ru

«Не так уж и давно, но один достаточно близкий человек мне сказал... Это не звучало, как что-то такое хорошее, он сказал: «Ну ты киборг». Не очень приятно чувствовать себя киборгом, я вообще так не считаю», — сказал Путин.

Кроме того, президент России заявил, что лучше всего создавать условия для того, чтобы люди могли друг с другом контактировать и общаться.

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Ранее Владимир Путин рассказал о своих детских мечтах. Общаясь со школьниками, президент признался, что его привлекали профессии, связанные с героизмом – лётчика и моряка.

Обложка © Life.ru

Наталья Афонина
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