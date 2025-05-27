«‎Не очень приятно!» Путин заявил, что он не киборг

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не считает себя киборгом. Глава государства признался в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», что ему было неприятно слышать такое сравнение от близкого человека.

«Не так уж и давно, но один достаточно близкий человек мне сказал... Это не звучало, как что-то такое хорошее, он сказал: «Ну ты киборг». Не очень приятно чувствовать себя киборгом, я вообще так не считаю», — сказал Путин.