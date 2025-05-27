«Получился!» Путин оценил успех конкурса «Это у нас семейное»

Президент России Владимир Путин отметил, что конкурс «Это у нас семейное» стал успешным, о чём свидетельствует большое количество его участников. К заявочной кампании масштабного проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» присоединились свыше 580 тысяч человек. В финал вышли 300 семейных команд из 83 регионов России, а также одна семья из Казахстана.

«Вот, например, конкурс «Это у нас семейное» получился... Сотни тысяч людей, 600 тысяч... это же о чём-то говорит, правда? Получился», — сказал глава государства на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

Тридцать победителей получат сертификаты на сумму 5 миллионов рублей, которые можно направить на улучшение жилищных условий — покупку дома или квартиры, а также на ипотеку. Все 300 семей-финалистов отправятся вместе с родными в путешествия.