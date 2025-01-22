Победители конкурса «Это у нас семейное» обзавелись родовым гнездом на призовые

Семья Гайнутдиновых, Файзуллиных из Республики Башкортостан после победы в конкурсе «Это у нас семейное» от платформы «Россия — страна возможностей» получила сертификат на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Потратили эти деньги они на свою давнюю мечту — дом, который будет для них родовым гнездом.

«Наша семья самая обычная, я работаю юристом, наш папа Флорид – экономистом, Динияр, Вильдан, Дилара учатся в школе. Наши родители родились и выросли в деревнях, бабушки и дедушки жили в своих домах, возделывали землю. Так получилось, что мы живём в Уфе, но тяга к земле, природе всегда была», – поделилась мама Лилия.

Отец семейства Флорид любит мастерить из дерева. Он хочет сам изготовить стулья, скамейки, декоративный колодец и домик Бабы Яги. Дедушка Рафис Хисматуллович хорошо ладит с музыкой, поэтому он пообещал устраивать в доме музыкальные вечера вместе с внуками. Внучка Дилара ещё маленькая, но уже стремится помогать маме на кухне и научиться у неё печь пироги. Особенно со смородиной — они самые вкусные.