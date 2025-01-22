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22 января, 12:34

Победители конкурса «Это у нас семейное» обзавелись родовым гнездом на призовые

Семья Гайнутдиновых, Файзуллиных из Республики Башкортостан. Фото © Пресс-служба конкурса «Это у нас семейное»

Семья Гайнутдиновых, Файзуллиных из Республики Башкортостан. Фото © Пресс-служба конкурса «Это у нас семейное»

Семья Гайнутдиновых, Файзуллиных из Республики Башкортостан после победы в конкурсе «Это у нас семейное» от платформы «Россия — страна возможностей» получила сертификат на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Потратили эти деньги они на свою давнюю мечту — дом, который будет для них родовым гнездом.

«Наша семья самая обычная, я работаю юристом, наш папа Флорид – экономистом, Динияр, Вильдан, Дилара учатся в школе. Наши родители родились и выросли в деревнях, бабушки и дедушки жили в своих домах, возделывали землю. Так получилось, что мы живём в Уфе, но тяга к земле, природе всегда была», – поделилась мама Лилия.

Отец семейства Флорид любит мастерить из дерева. Он хочет сам изготовить стулья, скамейки, декоративный колодец и домик Бабы Яги. Дедушка Рафис Хисматуллович хорошо ладит с музыкой, поэтому он пообещал устраивать в доме музыкальные вечера вместе с внуками. Внучка Дилара ещё маленькая, но уже стремится помогать маме на кухне и научиться у неё печь пироги. Особенно со смородиной — они самые вкусные.

Флорид и Лилия считают, что их дом будет местом, которое объединит поколения, наполнится светом и теплом от семейных встреч, а его стены выслушают великое множество душевных бесед.

«Воспитываем в детях добро»: Участники конкурса «Это у нас семейное» помогли тысячам людей
«Воспитываем в детях добро»: Участники конкурса «Это у нас семейное» помогли тысячам людей

Напомним, что конкурс «Это у нас семейное» стал самым массовым проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». Если в вашей голове поселилась мысль об участии, то для вас есть благие вести, ведь конкурс решили сделать в РФ ежегодным.

Владимир Озеров
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