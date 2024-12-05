«Воспитываем в детях добро»: Участники конкурса «Это у нас семейное» помогли тысячам людей

Многие участники конкурса «Это у нас семейное» занялись волонтёрской деятельностью, чтобы помочь бойцам СВО и их семьям. Для части конкурсантов добрые дела всегда присутствовали в их повседневной жизни. Кто-то же узнал о возможности помогать и делать мир лучше благодаря проекту. Только в рамках задания «Добро и благодарность» дистанционного этапа участники совершили 3 742 добрых дела.

«Я родился в многодетной семье, наши родители вырастили и воспитали восьмерых детей. Моя семья тоже многодетная, у нас с супругой четверо. Но это не мешает, а даже мотивирует заниматься добровольческой деятельностью», – поделился глава семейства Салтыковых, победивших в спецноминации «Добро – это у нас семейное» платформы ДОБРО.РФ в полуфинале конкурса.

Семья Салтыковых. Фото © Пресс-служба конкурса «Это у нас семейное»

Салтыковы поддерживают малоимущих и многодетных семей и людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Они собирают и доставляют бытовые товары и вещи, организуют поездки в интеллектуально-развлекательные центры для детей из многодетных семей. Добровольческая деятельность – важная часть их жизни, которая даёт им возможность реализовать свой потенциал в социальной сфере и приносит радость.

Полуфиналисты Соколовы, Имьяминовы из Обнинска Калужской области в составе «Команды добра» уже почти 10 лет участвуют в разных благотворительных проектах. В Международный день инвалида они традиционно устраивают футбольный турнир для детей и отправляют собранные средства детям с ДЦП. В декабре семья планирует провести благотворительный вечер для сбора средств на ремонт реабилитационного центра для детей с ОВЗ.

Семья Соколовых, Имьяминовых. Фото © Пресс-служба конкурса «Это у нас семейное»

Полуфиналисты Дроздовы, Голевы из Перми помогают бездомным животным. Всей семьёй приезжают в приюты, выгуливают собак, привозят корм. А Лякишевы из Подмосковья участвуют в волонтёрской деятельности, организованной профсоюзом АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», где бабушка и дедушка отработали более 40 лет. Сейчас семья участвует в сборе вещей, средств на нужды СВО. Бабушка шьёт косынки для раненых, наволочки для подушек, с внуками плетёт маскировочные сети и шапки.

Семья Лякишевых. Фото © Пресс-служба конкурса «Это у нас семейное»

В семье финалистов Домницких, Купиных, Швында из Воронежской области воспитываются шестеро детей. Папа Денис и мама Олеся с начала СВО включились в сбор гуманитарной помощи для солдат и их семей, им помогают все ребята. В 2023 году мама, папа и их старший cын стали учредителями АНО «ДОН», которая занимается помощью участникам СВО и их семьям. Сейчас с организацией работают более 20 учреждений и структур, десятки волонтёрских групп и более 500 волонтёров. С их помощью конкурсанты за 40 поездок на новые территории доставили несколько десятков тонн гуманитарной помощи. Кроме того, пара проводит в школах и техникумах региона уроки мужества, рассказывая о подвигах бойцов, и даже организовала передвижную выставку экспонатов «Эхо СВО».

Семья Домницких, Купиных, Швында. Фото © Пресс-служба конкурса «Это у нас семейное»

«Денис и старшие возят гуманитарный груз в зону боевых действий, все вместе мы льём свечи, делаем спички долгого горения, сухие солдатские души, варим варенье и сушим наши фирменные сухарики. А маленький Роман складывает белых журавлей из бумаги, под крылом пишет «Спасибо тебе, солдат», — рассказала мама Олеся.

У полуфиналистов Ярошенко из Хабаровского края мама стояла у истоков волонтёрской деятельности в регионе, курировала сначала городское добровольческое движение, а и затем краевое. Когда дочь пошла в школу, семья организовала волонтёрский класс «Дети добрых дел». Ярошенко участвуют в посадке леса, экологических патрулях, сборе средств на книги, одежды для социальных учреждений, фасуют гуманитарную помощь. Также семья развозила продукты в пандемию ковида.

Семья Ярошенко. Фото © Пресс-служба конкурса «Это у нас семейное»

Конкурс «Это у нас семейное» стал самым массовым проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». В заявочной кампании приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране. В финале конкурса – 300 семейных команд из 83 субъектов РФ, а также Республики Казахстан. Итоги были подведены в День семьи, любви и верности. 32 команды из 26 регионов России получили сертификаты по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Все 300 финалистов конкурса отправятся в семейные поездки по стране от программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие».