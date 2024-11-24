Участницы конкурса «Это у нас семейное» рассказали, что значит быть мамой

В России уже более 20 лет отмечается День матери, который призван напомнить о традиции бережного отношения к женщине — хранительнице семейного очага. Поздравления в этот день принимают и участницы конкурса «Это у нас семейное» — самого народного проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». В преддверии праздника они рассказали о своём взгляде на материнство и воспитание детей.

В первом сезоне конкурса «Это у нас семейное» приняли участие более 360 тысяч женщин — это почти 62% от общего числа участников. 39% конкурсанток — мамы, 26% — бабушки, 2% — прабабушки, всего более 240 тысяч мам. Чаще всего у россиянок по двое и трое детей. Но в конкурсе было более 130 женщин, которые воспитывают десять и более детей, среди них есть и приёмные родители, имеющие 30 детей.

В семье полуфиналистов конкурса Светланы и Валерия Румянцевых из Рыбинска Ярославской области 32 сына. Двадцать лет назад они стали приёмными родителями: когда их двое сыновей подросли, супруги решили помочь ребятам, оставшимся без родителей, и взяли на воспитание двух братьев. Так началась история многодетной семьи. За 20 лет у мамы Светланы выросли и стали настоящими мужчинами 24 парня. Это уже мужчины, которые живут отдельно, некоторые завели собственные семьи, но всё равно звонят посоветоваться с мамой, признаётся женщина.

Встречая детей дома, Светлана объясняет: у них принято, что один за всех, и все за одного. Все обязанности делятся поровну, детям она старается дать не только любовь, заботу и поддержку, но и обучить навыкам ведения хозяйства, чтобы мальчики могли сами себе приготовить, постирать, умели вскопать огород. Помимо этого активная мама создала творческое объединение «Русские традиции». Семейный коллектив участвует в концертных и праздничных мероприятиях, международных и всероссийских конкурсах.

«Мальчики сами делают костюмы, ставят танцы, выступают. Мы танцуем, недавно начали петь. Когда мои мальчишки стали юнармейцами, мы поехали поддержать раненых бойцов в госпитале. Сразу подумали, что станцевать там не получится. Так что разучили стихи, спели песню «Я русский», нам очень аплодировали», — рассказала Светлана.

Полуфиналистка Любовь Файзиева из Ставрополя — тоже рекордсменка. У неё и Умарджона 9 детей-погодок, пара дважды внесена в Книгу рекордов России — за наименьший возраст матери восьми детей и за наибольшее количество однополых детей, рождённых подряд. Первый ребёнок у Любы появился в 20 лет, девятый в 33. Она уверена, что сейчас в России есть масса возможностей для развития и учёбы детей. Главный принцип воспитания в её семье — уметь слушать и слышать ребёнка.

Семья финалистов Загребиных-Шевелёвых из Ижевска — музыканты и многодетные родители в нескольких поколениях. Мама Анна отказалась от карьеры скрипачки и командировок, чтобы посвятить себя детям. В команде Базаровых-Вепревых из Вологды дочка Есения появилась на свет, когда маме Еве было 18 лет. Сейчас женщина работает предпринимателем, готовит десерты. Она уверена, что главное в жизни — это дети.

«Быть мамой — значит оберегать, изучать всё новое, заботиться, учить тому, что нужно знать, до тех пор, пока маленький человек не станет большим и сильным», — сказала Ева.

Итоги конкурса «Это у нас семейное» были подведены в День семьи, любви и верности. 32 команды из 26 регионов Российской Федерации получили сертификаты по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Все 300 семей – финалистов конкурса отправятся в семейные поездки по стране от программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие».