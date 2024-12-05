День волонтёра: Как бизнес помогает тем, кто в этом нуждается В России День волонтёра стал особенно значимым с развитием корпоративного волонтёрства и активным участием компаний и организаций в социальных инициативах. 5 декабря, 11:28 Фото © Пресс-служба РУСАЛ

День волонтёра, который отмечается 5 декабря, был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1985 году. Этот день призван отметить и поощрить волонтёрскую деятельность, а также привлечь внимание к важности вклада добровольцев в развитие общества.

Добровольцы играют ключевую роль в решении социальных, экономических и экологических проблем, помогая людям, сообществам и организациям. В этот день проводятся различные мероприятия, такие как акции, семинары, конкурсы и благотворительные мероприятия, направленные на признание и поддержку волонтёрства.

Волонтёры и бизнес

В России День волонтёра стал особенно значимым с развитием корпоративного волонтёрства и активным участием компаний и организаций в социальных инициативах. Многие предприятия организуют специальные мероприятия для своих сотрудников, чтобы вдохновить их на участие в волонтёрских проектах.

Новогодний марафон «Верим в чудо, творим чудо!» проводится с 2011 года. Фото © Пресс-служба РУСАЛ

«В РУСАЛе (и в Эн+) за 14 лет работы программы «Помогать просто» волонтёрство стало определённым маркером людей. Если ты волонтёр — ты не можешь быть плохим человеком. Волонтёрство становится частью твоей идентичности, готовность помогать — твоим жизненным порядком, а сообщество корпоративных волонтеров — близкими людьми, с которыми ты практически ежедневно на связи», — комментирует Анастася Ковенькина, руководитель программы «Помогать просто» БО Фонд «Центр социальных программ».

«Верим в чудо, творим чудо!»

Корпоративное волонтёрство компании охватывает множество направлений: благотворительность, культурные и образовательные инициативы, помощь социальным учреждениям, а также экологическую защиту и заботу о животных. Эти сферы являются приоритетными для компании и отражены в её Стратегии устойчивого развития до 2035 года. С 2011 года компания проводит новогодний марафон «Верим в чудо, творим чудо!», который способствует общению между волонтёрами и подопечными социальных учреждений, а также планированию совместных мероприятий на будущий год.

«Вдохновляй и действуй!»

Для поддержания волонтёрских проектов в различных регионах России создаются гранты, благодаря которым появились локальные инициативы, связанные с образовательными мероприятиями, экологическими акциями, курсами по волонтёрству и финансовой грамотности.

Конкурс «Вдохновляй и действуй!» направлен на поддержку корпоративных волонтёрских инициатив. Например, в сотрудничестве с фондом «Полдень» была разработана программа «Альтернативное будущее», основанная на принципах сюжетно-ролевых игр. Добровольцы-игротехники обсуждают с подростками из детских домов важные темы, такие как профессиональная ориентация и здоровье.

«Бумеранг добра»

Одним из заметных проектов 2023 года стал «Бумеранг добра», реализованный в поселке Таежный. Команда создала Центр благотворительной помощи, отремонтировав помещение в сельсовете и оснастив его стеллажами. В результате центр стал не только местом притяжения для жителей, но и безопасным и уютным пространством в поселке.

«Бумеранг добра» помогает готовиться к школе. Фото © Пресс-служба Богучанского алюминиевого завода

В Ачинске стартовал проект, направленный на поддержку детей, находящихся на стационарном лечении. Благодаря выигранному гранту волонтёры компании смогли улучшить психологическое состояние маленьких пациентов в медицинском учреждении.

Авторы Алексей Берковиц