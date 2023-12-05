Исследование ко Дню добровольца: Россияне с волонтёрским прошлым оказались более успешными в карьере Исследование РТУ МИРЭА: Волонтёры становятся более успешными в карьере 5 декабря, 09:50 Волонтёры на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Обложка © ТАСС / ФедералПресс / Антон Федулов

Ко Дню добровольца, который отмечается в России 5 декабря, РТУ МИРЭА представил результаты масштабного исследования, посвящённого влиянию общественно полезной работы на самих волонтёров. Выяснилось, что они являются гораздо более профессионально реализованными людьми, чем те, кто никогда не участвовал в такой деятельности. Материалы есть в распоряжении Лайфа.

В исследовании приняли участие четыре тысячи респондентов — студенты и выпускники РТУ МИРЭА. Половина из них активно занималась или занимается волонтёрской деятельностью, другая половина — никогда не была задействована в добровольческих движениях.

Исследование выявило взаимосвязь между опытом системной волонтёрской работы и конкурентоспособностью на рынке труда. Так, среди выпускников РТУ МИРЭА с добровольческим бэкграундом своим местом работы и уровнем заработка довольны 87% человек (среди неволонтёров довольны этой сферой жизни 69%).

Выяснилось, что 82% волонтёров считают себя счастливыми людьми, тогда как среди неволонтёров — только 51%. Причём среди удовлетворённых своей жизнью добровольцев большинство (71%) связывает это в том числе со своей волонтёрской деятельностью.

Значительно выше среди волонтёров и уровень удовлетворённости своей личной жизнью и партнёрскими, дружескими отношениями: 78% против 62%. В ходе глубинных интервью с экспертами РТУ МИРЭА добровольцы отметили, что их общественная деятельность существенно развила такие черты, как стрессоустойчивость, эмпатия, терпимость к иному образу жизни и поведению.

"Современный мир уже невозможно представить без волонтёров. Сотни тысяч добровольцев в России прикладывают массу усилий для того, чтобы помогать нуждающимся в заботе людям, сохранять и приумножать природные богатства страны. Они трудятся в новых регионах России, совершают сотни малых, но от этого не менее значимых, добрых дел. РТУ МИРЭА имеет фактически самый многочисленный и слаженный волонтёрский центр в стране, и мы видим, как общественная работа положительно влияет и на самих добровольцев, как развивает их знания и навыки, как вдохновляет на новые свершения. Исследование подтвердило эти наблюдения фактами. Уверен, что с учётом поддержки и внимания, которые оказываются добровольческому движению руководством страны, оно будет только расти и менять нашу жизнь к лучшему", — отметил ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.

Напомним, что в преддверии Дня добровольца президент Владимир Путин вручил премию "Волонтёр года", которая проходила на выставке "Россия" на ВДНХ. Награду из рук главы государства получила Наталья Аминева из Воронежа. Женщина вместе с детьми, супругом и родителями помогают бойцам, участвующим в специальной военной операции (СВО). Наталья изготавливает маскировочные сети и окопные свечи, а также вяжет носки, посещает пункты временного размещения гражданских лиц и проводит творческие мастер-классы для ребят, привозит им вещи.

Авторы Марина Калегина